“Eres un mono”: Mbappé señala directamente a Prestianni por ataques racistas contra Vinícius

Kylian Mbappé no se guardó nada en la zona mixta y dijo públicamente que el motivo por el que Vinícius Junior pidió al árbitro François Letexier parar el juego luego de haber recibido insultos racistas, pero no de las gradas, sino de el argentino Gianluca Prestianni, lo que puso el vilo que el duelo entre Benfica y Real Madrid finalizara cuando Vini decidió salir del campo para no continuar apoyado por sus compañeros.

Yo voy a hablar de lo que sé, de lo que he visto y de lo que he escuchado; de lo que no he visto, no voy a hablar, y yo soy así”, dijo Mbappé de inmediato cuando fue abordado en zona mixta después de la victoria merengue 1-0 en el duelo de ida de la eliminatoria de playoffs en el campo del Estadio da Luz.

Lo que yo he visto es muy claro. El jugador, el número 25 (Gianluca Prestianni) ha dicho cinco veces a Vini que: ¡Eres un mono, eres un mono, eres un mono!... Al final, cada uno va a dar su opinión. Yo intento venir aquí y dar una explicación, porque, de dónde estabais vosotros (la prensa) es imposible saber las cosas, y nuestro trabajo es dar un máximo de información para que la gente después tenga una opinión”.

El entrenador José Mourinho fue uno de los que hizo un esfuerzo por convencer a Vinícius Júnior de volver al campo luego de haber denunciado los insultos racistas. Reuters

Cuando Vinícius escuchó el insulto racista de Prestianni informó al árbitro y salió del campo, fue hasta su banca con la intención de no volver al terreno de juego dado el insulto del que fue objeto y que Mbappé escuchó y reclamó a Prestianni. El entrenador José Mourinho y otros más terminaron por convencer a Vini de que volviera al campo para continuar con el partido.

Yo pienso que tenemos que ir en la misma dirección todos. No podemos aceptar este tipo de actitudes, porque es maravilloso tener la oportunidad de jugar la Champions League la competición que ilusiona a todos, a jugadores, periodistas, aficionados, niños y cuando damos este tipo de imagen (de racismo) es terrible para el futbol mundial y para el futbol europeo y no lo podemos aceptar”, reflexionó Mbappé. “La cara no miento, la cara no miente y si tú miras al final y miras su actitud, éste (Prestianni) no merece jugar la mejor competición de Europa… Nunca puedes decir que un chico como el 25 (Prestianni) es un colega de profesión mía”.

Mbappé no entendió en ese momento por qué Vinícius decidió volver, pues él y varios de sus compañeros ya habían tomado la decisión de no jugar más ante los insultos de Prestianni, quien fue reconvenido por Letexier cuando se reanudó el encuentro, que terminó con los ánimos caldeados por ambos lados.