¿Adiós a Chicago? Los Bears de la NFL avanzan en sus planes de mudanza a Illinois

El coqueteo de los Bears con la idea de abandonar su estado de origen ha dejado de ser una conjetura para convertirse en un expediente legislativo de peso. Casi tres años después de adquirir los terrenos de Arlington Park en Illinois, la franquicia anunció este jueves que la posibilidad de mudarse a Indiana dio un "paso significativo" tras un avance clave en el Capitolio estatal.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Indiana aprobó, con un contundente 24-0, el Proyecto de Ley 27 del Senado. La medida establece la Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana, un organismo con el poder de emitir bonos para financiar, construir y arrendar un recinto de clase mundial en la zona de Wolf Lake, en Hammond.

“La aprobación de la SB 27 marcaría el avance más importante en nuestros esfuerzos de planificación hasta la fecha”, declaró el equipo mediante un comunicado que, por primera vez, omitió cualquier mención a sus gestiones en Illinois. Los Bears confirmaron que ya ejecutan las tareas de debida diligencia sobre el terreno en Hammond para respaldar su visión de un estadio de vanguardia.

El movimiento parece ser una maniobra de presión sobre la legislatura de Illinois. Mientras Indiana acelera, el entorno del gobernador Mike Braun ha sido explícito: "Indiana está abierta a los negocios", publicó el mandatario en X, celebrando el marco legal para negociar un acuerdo final con la histórica franquicia de la NFL.

El cortocircuito en Illinois

La noticia cayó como un balde de agua fría en Springfield. El jueves estaba programada una sesión del Comité de Ingresos y Finanzas de la Cámara de Representantes de Illinois para discutir un proyecto de ley de megaproyectos que facilitaría la permanencia de los Bears en Arlington Heights. Sin embargo, la reunión se canceló abruptamente.

Matt Hill, subjefe de gabinete del gobernador de Illinois, JB Pritzker, señaló que la suspensión fue a petición del propio equipo. “Tras una productiva reunión de tres horas el miércoles, los líderes de los Bears solicitaron suspender la audiencia para realizar ajustes al proyecto de ley. Esta mañana, nos sorprendió ver una declaración que elogiaba a Indiana e ignoraba a Illinois”, recriminó Hill en redes sociales.

Cifras sobre la mesa

A pesar del cambio de geografía, el compromiso financiero de la familia McCaskey se mantiene estático. Los Bears han prometido aportar 2,000 millones de dólares para la construcción de su nueva casa, sin importar de qué lado de la frontera estatal se coloque la primera piedra.