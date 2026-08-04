VIDEO: Pachuca anota el primer gol de la Leagues Cup 2026

Adrian Alcaraz anotó el primer gol de la Leagues Cup 2026, dándole la ventaja a Pachuca frente a Cincinnati FC en uno de los compromisos que inauguró el certamen binacional en el que un equipo de Liga MX intentará adueñarse del cetro por primera ocasión en la historia.

En el compromiso celebrado en el TQL Stadium Cincinnati recibió a Pachuca con la encomienda de sacar los primeros tres puntos, sin embargo, una jugada por parte de Oussama Idrissi desde la banda de la derecha, terminó con centro hacia Adrian Alcaraz, mismo que remató de primera intención.

Así fue el gol del delantero paraguayo de 26 años, quien llegó este semestre a las filas de los Tuzos para compartir el eje del ataque con Salomón Rondón; también representó su primer tanto enfundado en los colores de la escuadra hidalguense:

La ventaja le duró poco a Pachuca, ya que en el minuto 18, Evander igualó el marcador con un potente disparo colocado al ángulo superior izquierdo de Carlos Moreno, quien nada puso hacer para evitar el empate.

¿Por qué es importante la Leagues Cup para Pachuca?

El torneo binacional que se estará disputando del martes 4 de agosto al domingo 6 de septiembre cuenta con 3 cupos para la Concachampions 2027, mismos que serán otorgados para los primeros tres lugares del presente torneo.

Pese a que la Liga MX ya cuenta con 6 boletos otorgados para la Concachampions 2027, Pachuca no se encuentra entre los clasificados al certamen en el que se proclama como uno de los máximos ganadores, siendo esta Leagues Cup 2026 su última oportunidad para adueñarse de uno de los sitios y soñar con regresar al Mundial de Clubes.

Frente a Pumas en la Jornada 1 del Apertura 2026, Salomón Rondón consiguió su gol 31 y 32 en Liga MX vistiendo la playera de Pachuca (3 en Liguilla). Mexsport

BFG