"Se acerca al 10": La autoevaluación de Checo Pérez en su regreso a la F1 en 2026

Sergio “Checo” Pérez no puede negar estar feliz por haber regresado a la parrilla de la Fórmula 1 en el 2026 luego de un año sabático, pero por otro lado también ha señalado que no espera estar en las últimas posiciones porque ese no es el objetivo que se planteó cuando decidió aceptar el reto de Cadillac.

Luego de 11 carreras, que marcan la mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el mexicano ha hecho un balance de sus actuaciones en el inicio del proyecto de General Motors y, aunque por un lado ha exigido mejoras al equipo, desde su perspectiva él se encuentra realizando actuaciones acordes a su nivel.

Las actuaciones han sido destacas incluso por los especialistas de los F1 Power Rankings, con ocasiones alcanzando el top 10 y en otras con mención honorífica a pesar de no sumar puntos. Ellos mismos fueron bastante duros con las críticas cuando el mexicano estaba en Red Bull, pero ahora han señalado el trabajo de desarrollo del mexicano en Cadillac.

Sergio Pérez espera que Cadillac resolviera los problemas de frenado en Hungría. Cadillac Formula 1 Team

Antes de las vacaciones, Sergio Pérez fue cuestionado en el paddock sobre la propia evaluación que él mismo se pondría en sus primeras carreras y admitió que si bien “hay cosas que podría haber hecho mejor”, razón por la cual “no me daría un 10”, indicó que “estoy satisfecho con mi rendimiento…creo que se acerca bastante”, dando a entender que está feliz desde su lado en cuanto a la conducción.

Durante la primera parte de la temporada, el mexicano ha estado por delante de Valtteri Bottas en cuanto al rendimiento de calificación y de carrera. El punto más destacado ha sido el Gran Premio de Mónaco donde, originalmente, finalizó en el puesto 10 alcanzando la zona de puntos, pero una sanción por una arrancada incorrecta lo relegó fuera de esa oportunidad.

En las últimas carreras la tendencia se ha revertido y Bottas ha comenzado a igualar el ritmo del mexicano, no solo en calificación, sino también en carrera donde Checo Pérez ha sufrido abandonos por fallos en el monoplaza.