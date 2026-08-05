¡Oro para México! Suman 124 medallas doradas en Centroamericanos

México sumó su medalla de oro número 124 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de que Camila Argumedo conquistó la rutina de solo técnico femenil de la Natación Artística.

En el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, la mexicana totalizó 233.9400 (95.0500 en impresión artística y 138.8900 en Elementos) para colgarse la medalla de oro con un buena ejecución.

Camila Argumedo conquistó la rutina de solo técnico de la Natación Artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

La presea de plata fue para la colombiana Emily Minante con un total de 225.6617 y la medalla de bronce para Kim Deiman de Aruba, con 210.1583 unidades.

Camila Argumedo de 18 años de edad dominó la rutina en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Es la primera participación de Camila Argumedo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe Mexsport

La mexicana fue parte del equipo que conquistó la medalla de oro en Natación artística en la Copa del Mundo de Medellín 2025.

El solo técnico fue la primera final de la Natación Artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La felicidad de Camila Argumedo tras colgarse la meda de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

MÉXICO SUMA BRONCE EN CANOTAJE DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS 2026

Más temprano, las mexicanas Ximena Aparicio y Cecilia González ganaron la medalla de bronce en el Canotaje, prueba C2-500 metros con un registro de 2:08.75 minutos.