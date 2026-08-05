Neymar se salió de control: provocó a aficionados y directiva

El pase del Santos a los Cuartos de final de la Copa de Brasil 2026 quedó manchado, debido a que Neymar se salió de control al finalizar el partido contra Remo, provocando a aficionados y a la directiva rival.

El delantero brasileño no estuvo en el once titular, sino entró de cambio en el segundo tiempo y fue clave, debido a que dio asistencia. Santos avanzó a la siguiente ronda tras la victoria por 1-0.

Tras el silbatazo final, Neymar se dirigió a los vestidores y en el trayecto hizo varias señas a las gradas, como mandando besos, corazones y señalando a alguien que bajara.

La directiva del Remo esperó al jugador en la entrada de vestidores. Ahí, el delantero gritó, volvió a hacer gestos, resaltó el escudo del Santos y empezó a bailar.

“¡Eliminado, eliminado, eliminado!”, exclamó.

Con estas acciones, los ánimos se calentaron y algunas vallas de protección se derribaron, pero Neymar ya estaba dentro.

En los Cuartos de final de la Copa de Brasil, Santos se medirá al Atlético Mineiro.

POSTURA DEL REMO ANTE LA PROVOCACIÓN DE NEYMAR

Antonio Carlos Teixeira, presidente del Remo, consideró a Neymar como un vagabundo.

“Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!”.