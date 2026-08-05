Andrade con viejas rencillas: quiere lucha de apuestas en el CMLL

Después de tres años, Andrade “El Ídolo” regresa a la Arena México y no olvida algunas rencillas, por lo que está dispuesto a tener una lucha de apuestas con Volador Jr y Atlantis.

“Todavía tengo rencillas con Volador Jr. por aquella lucha de apuestas. Ahora me gustaría apostar mi cabellera contra él. También me gustaría enfrentar a Atlantis porque fue quien me quitó la máscara”, dijo el actual luchador de All Elite Wrestling.

Al campeón nacional de AEW le gustaría exponer su título en la Arena México y enfatizó que siempre ha tratado de representar a nuestro país y a los latinos en diferentes empresas.

“Muy contento de regresar a la Arena México. Vengo con AEW a Grand Slam, pero estoy contento de regresar como campeón. Siempre he tratado de representar a México, a todos los latinos a nivel mundial; he tenido muchos campeonatos de muchas empresas, ahora con este Campeonato Nacional de AEW me siento súper contento”, dijo en conferencia de prensa.

La cartelera del Grand Slam México 2026 CMLL

Andrade se traza un objetivo: ser el primer mexicano en ganar el Campeonato Mundial Pesado que ostenta Kenny Omega, así como el que posee Hechicero, integrante de la Don Callis Family, a quien quiere destruir.

“Hechicero pertenece a la Don Callis Family, por eso también quiero el Campeonato Mundial Pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre, quiero el TNT que tiene Kevin (Night), el de (Kyle) Fletcher, que tiene el Campeonato Internacional AEW. Quiero destruir a la familia, quiero burlarme de ellos. Tenían al mejor luchador con ustedes y no se dieron cuenta”, sentenció.

En la función de este miércoles en el Grand Slam México, Andrade se medirá a Komander y Tommaso Ciampa para definir al primer clasificado al Casino Gauntlet Match de AEW All In. El evento se realizará el 31 de agosto y tendrá un aliciente para el ganador, una oportunidad por el Campeonato Mundial.