Luis Figo tacha a Gianni Infantino de deshonesto y exige su renuncia

La presión hacia Gianni Infantino, presidente de la FIFA, va en aumento. El portugués Luis Figo lo tachó de deshonesto y pidió su renuncia, después del rechazo que ha sufrido el dirigente por su plan de abrir a inversores privados diversas competiciones del organismo a través de la empresa FIFA Forward Enterprise.

“Podría escribir 10 mil palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse. He amado el futbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he cruzado con algunos sinvergüenzas en mi época de jugador”, indicó el exjugador del Real Madrid en el periódico británico Daily Mail.

Luis Figo consideró que los cambios que propone Gianni Infantino son para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos Mexsport

“Lo que he visto salido a la luz en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde, movido por el propio interés, que he presenciado en mi vida”, agregó Luis Figo.

Gianni Infantino defendió su propuesta al argumentar que aumentaría los ingresos de todas las federaciones miembro de la FIFA.

“El hombre que haría eso —el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos— es un vestigio del pasado del juego y no debería tener ningún papel en su futuro”, sentenció Figo.

Gianni Infantino ha sumado diversas críticas por su plan Mexsport

Este miércoles 5 de agosto de 2026, Gianni Infantino mantuvo conversaciones con otros directivos de la FIFA en Marruecos, en un intento de recuperar apoyo.

“Ha perdido el apoyo de sus altos cargos, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de personas que dedican su vida a este deporte e incluso, por lo que parece, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA (el presidente estadunidense, Donald Trump). Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el futbol. Debe irse. Ya”, finalizó Figo, quien se retiró de la carrera para convertirse en aspirante a presidente de la FIFA en 2015.

Con información de AFP.