Rayados habría violado el reglamento; el caso de Erik Lamela

El registro de Erik Lamela como utilero de Rayados abrió un debate sobre la aplicación del Reglamento de Competencia de la Liga MX, luego de que uno de sus apartados contempla la posibilidad de rechazar este tipo de inscripciones cuando se trata de personas con antecedentes como jugadores profesionales. El caso del exseleccionado argentino también pone sobre la mesa los requisitos que deben cumplir quienes buscan formar parte de un cuerpo técnico dentro del futbol mexicano.

Aunque Lamela no aparece dentro del roster de Rayados en el sitio oficial de la Liga MX, sí figura como integrante del cuerpo técnico en las cédulas oficiales de las tres jornadas que el conjunto regiomontano ha disputado en el Apertura 2026, registrado como utilero. Esa inscripción es la que abrió el debate sobre la interpretación del reglamento, ya que el argentino todavía no cuenta con la licencia requerida para ser dado de alta como auxiliar técnico.

El reglamento contempla un posible rechazo

El Apéndice 1, correspondiente a Registros y Transferencias, establece que el Sistema Nacional de Formación (SNF) podrá rechazar el registro de masajistas y utileros cuando éstos tengan antecedentes como directores técnicos, auxiliares técnicos o jugadores profesionales, o cuando su función real dentro del club no corresponda con el cargo para el que fueron inscritos.

El documento señala que el organismo "podrá rechazar" dichos registros, por lo que la decisión queda sujeta a la valoración de la Liga MX y no representa una prohibición automática. En otras palabras, el organismo conserva la facultad de autorizar el alta siempre que considere que la persona realmente desempeña la función para la que fue registrada. Una trayectoria imposible de ocultar

En el caso de Erik Lamela, su pasado como futbolista profesional es indiscutible. El argentino disputó cerca de 500 partidos oficiales, marcó 84 goles y defendió las camisetas de River Plate, Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas, además de representar a la Selección de Argentina.

Precisamente ese antecedente es el que da origen a la interpretación del reglamento y al cuestionamiento sobre si su inscripción como utilero se apega o no a la normativa vigente.

La licencia, el otro requisito pendiente

El Artículo 17.1 del Reglamento de Competencia establece que para ser registrado como auxiliar técnico es necesario contar con una Licencia A vigente o su máxima equivalente, expedida por una federación afiliada a FIFA.

Mientras Lamela no obtenga esa acreditación, no puede ser inscrito oficialmente como integrante del cuerpo técnico, razón por la que Rayados optó por registrarlo bajo otra función dentro de la institución.

Durante las primeras tres jornadas del Apertura 2026, el exfutbolista ha sido visto de manera constante junto a Matías Almeyda en la banca de Rayados, lo que también ha generado cuestionamientos sobre si las labores que desempeña corresponden realmente a las de un utilero o si, en la práctica, participa como integrante del cuerpo técnico. La Liga MX tendrá la última palabra

Hasta el momento, la Liga MX no ha informado sobre alguna irregularidad en el registro de Erik Lamela, ni tampoco ha anunciado una revisión formal del caso.

Sin embargo, la situación abre un nuevo debate sobre la forma en que se interpretan los reglamentos y los mecanismos que utilizan algunos clubes para incorporar a colaboradores que aún no cumplen con todos los requisitos administrativos para integrarse oficialmente a un cuerpo técnico.

En caso de considerar que el registro no se ajusta a la normativa vigente, la propia Liga MX cuenta con la facultad de revisar el expediente, solicitar información adicional e incluso determinar si procede mantener la inscripción de Lamela como utilero o requerir una modificación conforme al Reglamento de Competencia.