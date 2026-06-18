México logra inicio perfecto en el Mundial 2026: ¿Cuántas veces lo ha hecho?

El arranque de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha emulado escenarios de perfecta efectividad que están superando lo visto en ediciones pasadas. Con los triunfos ante Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), el conjunto Tricolor hilvanó victorias consecutivas en sus dos primeras presentaciones de la fase de grupos; un hito estadístico que, a lo largo de la historia de los Mundiales, el cuadro azteca únicamente había conseguido en dos ocasiones previas.

Lograr un inicio perfecto fue una utopía inalcanzable durante las primeras décadas de la competencia para la Selección Mexicana. En los albores de las Copas del Mundo, el arranque del certamen solía certificar dolorosas debacles y eliminaciones tempranas.

En Uruguay 1930, el Selección Mexicana debutó con derrotas consecutivas ante Francia (1-4) y Chile (0-3). La tendencia de iniciar con cero puntos se repitió de forma dramática en Brasil 1950, tras caer ante el anfitrión (0-4) y Yugoslavia (1-4); en Suiza 1954 frente a Brasil (0-5) y Francia (2-3); y en Suecia 1958, con caídas ante el cuadro sueco (0-3) y Hungría (0-4). Fue hasta las ediciones en las que México fungió como sede (1970 y 1986) que se estabilizaron los arranques sumando puntos, pero sin lograr el pleno de victorias en las primeras dos jornadas.

Las ocasiones en que México arrancó el Mundial con dos victorias

La historia cambió en el siglo XXI. Las dos únicas ocasiones previas en que México ganó sus primeros dos cotejos ocurrieron en Corea-Japón 2002 y Rusia 2018.

En el certamen asiático de 2002, el Tricolor debutó venciendo 1-0 a Croacia y posteriormente se impuso 2-1 a Ecuador.

Dieciséis años después, en territorio ruso, la escuadra mexicana sorprendió al planeta al derrotar 1-0 a la entonces campeona Alemania e inmediatamente después hiló un triunfo de 2-1 sobre el representativo de Corea del Sur.

El Mundial 2026, el primero sin recibir gol en dos partidos

Sin importar el resultado, la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 está dejando un récord. La primera ocasión que gana sus dos primeros partidos y sin recibir una sola anotación luego de haber derrotado a Sudáfrica 2-0 y Corea del Sur 1-0.

¿Cómo le fue a México en Octavos de Final tras arrancar con dos victorias?

A pesar de la inercia ganadora, la ronda de octavos de final se convirtió en una barrera infranqueable y dolorosa en los antecedentes previos: