Bandido está listo para un Aniversario del CMLL

A Bandido no le tiembla la mano para alzarla y ser tomado en cuenta para un Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Considerado como una de las figuras de All Elite Wrestling (AEW), “El Más Buscado” recordó que dentro de sus primeros sueños en la empresa mexicana fue estar en los eventos principales.

“Me gustaría formar parte de los eventos principales del Consejo Mundial de Lucha Libre. Empecé aquí, fueron mis primeros sueños, fueron mis primeras metas, mi camino fue diferente, no he podido disfrutarlos al 100, como se debería y estoy puesto. Si me dicen ‘vente el miércoles al CMLL Informa y fírmale en contra de Último Guerrero y Templario’, me vengo, les pido permiso a oficina para que me dejen estar en ese evento porque es algo importantísimo para mí. En el momento en que me llamen o se me presente una oportunidad, estoy listo para ello”, dijo el originario de Torreón.

Bandido afirmó que también representa a México en el Grand Prix del CMLL 2026 CMLL

Bandido tendrá un apoyo especial el próximo viernes 7 de agosto de 2026, cuando se dispute el Grand Prix 2026 del CMLL. Si gana el torneo, celebrará con la afición mexicana.

“Viene mi padre, vienen mis hermanos, mis amigos, mucha gente que va a estar aquí presente. Si esa noche me toca cargar el trofeo, voy a celebrar con toda la gente mexicana, también estoy representando a México, más que feliz estar esa noche y esta semana en México”, dijo.

Con ese mismo ímpetu que le caracteriza, el luchador de AEW anhela ganar un campeonato en el CMLL y de hacerlo sería como estar en la cúspide de su carrera.

“Sería un momento cúspide en mi carrera. Ya tuvimos la oportunidad el año pasado, representando los campeonatos de parejas AEW, venimos y los expusimos aquí, desafortunadamente fue cuando Zandokan se lastimó. Ahora, portar un campeonato de tercias, para mí y también para Brody sería como un sueño hecho realidad”, señaló.