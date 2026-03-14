VIDEO: Guillermo Ochoa brilla con atajada milagrosa, pero no impide la derrota del AEL Limassol

El guion de la carrera de Guillermo Ochoa siempre ha tenido un tinte dramático, y su aventura en la Liga de Chipre no es la excepción. Este sábado, en la derrota del AEL Limassol 1-2 ante el Omonia Aradippou, el arquero mexicano volvió a demostrar por qué se resiste a abandonar la élite, firmando una intervención que ya recorre las redes sociales, justo cuando su nombre divide opiniones en la industria del futbol.

En un encuentro donde ambos equipos navegaban en la intrascendencia de la tabla, la atención del futbol mexicano se centró exclusivamente en el arco del Limassol. Con la reciente lesión de Luis Malagón, el camino hacia la sexta Copa del Mundo para Memo parece despejarse, aunque su convocatoria ha desatado una auténtica guerra de declaraciones entre quienes cuestionan su vigencia y quienes apelan a su jerarquía.

El milagro del minuto 56

El marcador favorecía al Omonia desde el minuto 23, tras un cabezazo certero de Georgio Pontikos ante el cual Ochoa fue un espectador más. Sin embargo, fue en el complemento donde apareció el portero de las grandes citas.

Al minuto 56, el Metropolitano de Limassol enmudeció. En una jugada accidentada que amenazaba con terminar en un autogol flagrante, Ochoa reaccionó con reflejos felinos para evitar el desastre. No conforme con el primer desvío, el mexicano se rehízo de inmediato para ejecutar un cristo perfecto, achicando el ángulo de tiro al delantero rival y manteniendo a su equipo en la pelea. Fue una doble atajada que lo posicionan como potencial arquero de la Selección Mexicana en el inicio del Mundial 2026.

La resistencia de Ochoa permitió que el AEL Limassol soñara con el rescate. Al minuto 85, Fernando Forestieri logró el empate momentáneo que parecía premiar la labor del guardameta tapatío. No obstante, la alegría fue efímera.

Apenas tres minutos después, al 88, Stavros Georgiou sentenció el encuentro con un remate en el área chica que dejó sin opciones al mexicano. La derrota extiende la mala racha del Limassol, pero deja un mensaje claro de cara a la Selección Mexicana. Ochoa sigue teniendo esos chispazos de genialidad que lo han mantenido en el radar mundialista por dos décadas.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la actuación de este sábado abona a la polémica. Ochoa sigue ahí, volando, deteniendo balones imposibles y, sobre todo, asegurándose de que nadie deje de hablar de él.