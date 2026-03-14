Irán plantea jugar sus partidos del Mundial 2026 en México por tensiones con Estados Unidos

Irán analiza la posibilidad de disputar en México sus partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, originalmente programados en Estados Unidos, en medio de la creciente tensión política y militar entre ambos países.

De acuerdo la agencia estatal de noticias IRNA, el ministro de Deportes y Juventud de Irán, Ahmad Donyamali, señaló que la propuesta sería evaluada junto con la FIFA para garantizar que la selección pueda competir en el torneo.

Espero que se puedan crear las condiciones para que nuestros chicos puedan participar en la Copa del Mundo después de todo”, afirmó Donyamali. Añadió que es necesario “hacer un uso cuidadoso de todos los aspectos deportivos para garantizar que la participación siga siendo posible”, sostuvo la agencia IRNA declaraciones que también fueron recogidas por DPA.

Programados para jugar en suelo estadunidense

La Copa del Mundo 2026 organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá inicia el 11 de junio y la final se disputará en Nueva York 19 de julio.

Irán quedó ubicado en un grupo junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Los tres encuentros están programados para disputarse en territorio estadunidense.

La propuesta surge en medio de una escalada del conflicto en Medio Oriente. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han realizado ataques aéreos contra objetivos iraníes, mientras que Teherán ha respondido con contraataques en la región.

El debate sobre la presencia de Irán en el torneo se intensificó después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no considera apropiada la participación del equipo iraní por razones de seguridad.

El equipo nacional de Irán es bienvenido al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que esté allí por su propia vida y seguridad”, escribió Trump en la red social Truth Social.

La selección iraní respondió que su presencia en el torneo no depende de la decisión de un país o de un dirigente político.

El Mundial es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no un individuo ni un país”, señaló el equipo en un mensaje publicado en redes sociales.

Donyamali también criticó a la FIFA por mantener a Estados Unidos como una de las sedes del torneo en el actual contexto geopolítico y expresó preocupación por la seguridad de los atletas iraníes.

El ministro sostuvo que, si la FIFA accede a que los partidos se trasladen a México, su país podría tomar las medidas necesarias para asegurar la participación de la selección en el torneo.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido comentarios oficiales sobre la propuesta.