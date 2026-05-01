Slot bromea con que Gimenez es el mejor jugador que ha entrenado y le rinde un elogio velado

Arne Slot, entrenador del Liverpool FC, utilizó la ironía para responder esta semana a una pregunta directa sobre el mejor jugador que ha dirigido en su carrera, y el nombre que salió de su boca fue el de Santiago Gimenez, delantero mexicano del AC Milan con quien compartió dos temporadas en el Feyenoord de Países Bajos.

Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado. No, por supuesto que eso no es verdad, pero Santiago fue un jugador increíble y ayudó al Feyenoord cuando yo estaba allí ganando la liga", declaró Slot en una entrevista con TNT Sports.

La broma tiene fondo. Slot dirigió a Gimenez en el Feyenoord entre 2022 y 2024, periodo en el que el atacante mexicano se consolidó como uno de los delanteros más letales de la Eredivisie y catapultó su carrera hacia el AC Milan. Bajo las órdenes del neerlandés, Gimenez no solo mantuvo su capacidad goleadora sino que también trabajó su posicionamiento y su participación en la construcción del juego, convirtiéndose en un futbolista más completo.

No es la primera vez que Slot habla bien de Santi Gimenez. En declaraciones anteriores, el técnico describió al mexicano como "una persona especial, un jugador especial, porque cada segundo del día trata de convertirse en un mejor jugador. Ves su trabajo, pero algo que no se ve muy seguido es ver a un jugador tan enfocado en mejorar cada segundo del día", señaló el entrenador.

La relación entre ambos trasciende el terreno de juego. El propio Giménez ha reconocido públicamente que sus compañeros en el Feyenoord le hacían bromas diciéndole que era "el hijo de Slot", en referencia a la estrecha relación que mantuvieron cuando el neerlandés dirigía al equipo de Róterdam. "Confió en mí cuando recién llegué a Europa", declaró el delantero en su momento.

El vínculo entre Slot y Gimenez también tuvo capítulos complicados. El propio atacante reveló en una entrevista que el técnico lo llegó a apartar del equipo temporalmente tras regresar con sobrepeso después de unas vacaciones en 2022. La respuesta del jugador fue trabajar al doble durante un mes hasta recuperar su nivel. Lo que vino después fue una de las mejores temporadas de su carrera.

Slot tomó las riendas del Liverpool FC en el verano de 2024 como sucesor de Jürgen Klopp. En su primera temporada al frente de los Reds, el neerlandés llevó al equipo a ser campeón de la Premier League y competir en la Champions League, consolidándose como uno de los técnicos más relevantes de Europa en este momento.

Gimenez ahora busca la regularidad para ser considerado para jugar en el Mundial dentro de 40 días y tener la oportunidad de estar en la inauguración en la que se medirá a Sudáfrica el 11 de junio. El comentario de Slot, entre broma y homenaje, llega en el momento en que el mexicano se prepara en busca de ser parte del Tri de Javier Aguirre.