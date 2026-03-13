¿Cuál sería la alineación titular de México en el Mundial 2026 tras las lesiones?

La Selección Mexicana sigue sufriendo de cara la Mundial 2026 y, tras las lesiones de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, Javier Aguirre deberá replantear su alineación titular para el jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, día en el que se inaugurará la justa.

Con una ruptura del tendón de Aquiles, Luis Ángel Malagón terminó siendo operado y no podrá regresar a la actividad hasta finales de 2026 o principios de 2027.

Mientras que, Marcel Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, lesión que lo alejará de la Copa Mundial de la FIFA y de las canchas hasta -al menos- el mes de septiembre.

Otros de los futbolistas que se encuentran prácticamente descartados son Rodrigo Huescas y Chiquete Orozco, mientras que Gilberto Mora, César Montes, Luis Chávez, Chino Huerta, Luis Romo y Mateo Chávez se mantienen en vilo.

Javier Aguirre con dudas en su alineación titular

Algunos de los futbolistas que presentan lesiones de gravedad -como el caso de Marcel Ruiz- lucían como trascendentales para el esquema de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

La portería, la lateral por derecha y uno de los mediocampistas serían las grandes dudas del entrenador nacional, esto, considerando que no cuente con más bajas por lesión o baja de juego, así como el buen accionar de futbolistas como Álvaro Fidalgo, quien apenas vivirá sus primeros minutos con la playera del Tri.

Esta sería la alineación titular de la Selección Mexicana para los partidos trascendentales:

Portero: Raúl Tala Rangel o Guillermo Ochoa.

Defensas: Jorge Sánchez o Julián Araujo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo.

Medios: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda o Erik Lira.

Delanteros: Roberto Piojo Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

México debutará en el Mundial 2026 contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. Mexsport

El siguiente partido de Fecha FIFA de la Selección Mexicana será frente a Portugal en el Estadio Azteca, donde Javier Aguirre podría ir probando a los futbolistas disponibles y alinear cada una de sus piezas de cara al debut en el Mundial 2026, donde Sudáfrica buscará opacar al Tri y dar el primer paso hacia los 16avos de Final.

BFG