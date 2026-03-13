Luis Malagón es dado de alta tras operación

Luis Malagón, portero del América, recibió el alta médica, por lo que dejó la Clínica Medyartrhos tras el procedimiento de reparación del tendón de Aquiles de su pie izquierdo que se le realizó este jueves 12 de marzo de 2026.

El portero del América se dirigió al aeropuerto para tomar el vuelo que lo lleve a la Ciudad de México, lugar donde iniciará su proceso de rehabilitación en dos semanas.

Luis Malagón viajará a la CDMX Mexsport

El América señaló que el tiempo de recuperación de Luis Malagón es de 6 a 8 meses, para que el seleccionado nacional vuelve a las canchas.

“(Malagón) está triste. Más allá de que el pronóstico de recuperación es excelente, esto se lleva tiempo y cae en un momento que para él no es el más conveniente”, dijo el doctor Luis Arturo Gómez Carlin tras la operación quirúrgica.

Luis Malagón volvería a las canchas en un periodo de 6 a 8 meses Mexsport

El doctor detalló que el procedimiento consistió en suturar el final de uno de los bordes rotos del tendón con el otro. ‘Fue una sutura simple, nada extraordinario, muy convencional”.

La lesión que sufrió Luis Malagón es habitual entre los jugadores, donde en un movimiento nota que algo le pega por detrás. La situación del arquero no fue algo “extraordinario”.

El arquero compartió en redes sociales una imagen donde se le veía en la cama de la clínica, acompañando su publicación con el tema de “Todo a su tiempo” de Neton Vega.

Luis Malagón quedó descartado para el Mundial 2026 y se espera que esté de regreso para el Torneo Apertura 2026.