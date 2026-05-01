Arranca la liguilla sin sus mejores futbolistas: el Vasco se lleva a 10 y la Liga MX paga el precio

El sábado 2 de mayo es el día en el que la utopía de que un equipo deba afrontar con una actitud positiva la fase decisiva del campeonato sin sus mejores futbolistas se hace realidad. Chivas es el más afectado de todos, mientras que su rival Tigres, Pachuca y Atlas salieron sin raspones en la lista de futbolistas que Javier ‘El Vasco’ Aguirre mandó en pos del beneficio de la Selección Nacional con miras al Mundial.

Cuando se planteó la necesidad por parte de la dirección de Selecciones Nacionales el que se dispusiera de los futbolistas de la Liga MX con más de un mes de antelación previa a la inauguración del Mundial, únicamente hubo murmullos, los cuales fueron subiendo su fuerza cuando la fecha del inminente llamado estaba a la vuelta de la esquina y todas las buenas intenciones de los equipos se fueron diluyendo ante la realidad de que ceder a sus jugadores podría ser la cruz en sus aspiraciones por ser campeones.

Tigres vs. Tigres, la serie más dispareja

Al ‘Vasco’ Aguirre le llenó la pupila el funcionamiento que el argentino Gabriel Milito perfeccionó con las Chivas y le pareció bien hacer del Rebaño Sagrado el equipo que pusiera el buen ejemplo de “hacer de la Selección Nacional una prioridad” en el Mundial en el que México tendrá apenas un puñado de partidos como anfitrión. Cinco fueron los llamados, todos fundamentales para Chivas que deberá visitar el sábado el Volcán para enfrentarse a los Tigres sin su portero Raúl Rangel, su mediocampista Luis Romo, sus extremos Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado y su delantero estelar Armando “La Hormiga” González.

El de Chivas fue el esfuerzo llevado al extremo cuando con el golpe de la pluma sobre el papel para poner el nombre de sus jugadores con los que ganaron 11 juegos del calendario regular, pero encontrarse con que la cuesta arriba de su liguilla no tendría igual entre los llamados del Vasco, pues Tigres libró el día de la lista sin un rasguño y con toda la artillería nacional y naturalizada intacta al no hacer por Diego Lainez o Juan Brunneta para llevarlos a la concentración al Centro de Alto Rendimiento (CAR).

América vs. Pumas, una sorpresa al final

En el derbi capitalino también llegó la mano del Vasco para quitarle a cada equipo a un jugador. En el caso de América algo que se veía venir desde que se anunció esta disposición en apoyo a la Selección con la comparecencia de Israel Reyes, uno de los defensores más regulares en las convocatorias desde que Aguirre asumió por tercera ocasión el timón tricolor.

La sopresa llegó en el campamento del Pedregal, cuando Efraín Juárez se enteró que se había quedado sin su delantero tanque cuando apareció el nombre de Guillermo Martínez, a quien pocos daban opciones de ser mundialista con todo el talento que se sopone que tiene el Tri en el ataque con delanteros como Raúl Jiménez y Santiago Gimenez, quienes hacen rodaje en Europa.

Atlas vs. Cruz Azul, los celestes se llevan su golpe

Así como pasó con los azulcremas que ya preveían el golpe de la Selección Nacional, entre los celestes también estaban expectantes de perder a varios jugadores, pero la sangría tricolor quedó sólo en el mediocampista Erik Lira. Los celestes corrieron con fortuna de que al final, Carlos Rodríguez no fue considerado por el cuerpo técnico del Tri. Del lado de Atlas se preveía que esta medida en apoyo al combinado mexicano no les afectaría, pues no tuvieron algún jugador que despuntara y fuera considerado como un potencial seleccionado.

Toluca vs. Pachuca, el bicampeón aporta dos

Al Turco Mohamed también le salió barata la cuota de jugadores a ceder de un potencial de cuatro a únicamente dos con las convocatorias de Jesús Gallardo y Alexis Vega, quien hizo méritos para recuperarse de la rodilla para formar parte de este grupo de trabajo, que no le garantiza a ninguno de los 12 llamados una posición en el Mundial. Al final, Marcel Ruiz y Everardo López no tuvieron cupo para beneplácito de los Diablos Rojos. Del lado de los Tuzos no hubo sorpresas, pues nunca tuvieron a un jugador que pareciera del interés de Aguirre o que se convirtiera en la sorpresa de los llamados.

Convocados al Tri que se pierden la Liguilla

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando "Hormiga" González (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínezn (Pumas)