América es bicampeón de la Liga PROAN e inspira a las Águilas de varonil y femenil en Liguilla  

En Coapa ya empezaron los festejos de fin de temporada, con la proclamación del bicampeonato en el Torneo de Apertura 2025-2026 de la Liga PROAN. El equipo de categoría de Amputados del Club América hizo valer el peso de la camiseta.

El conjunto americanista se llevó la final sobre Regios (1-0), al tiempo que selló la temporada con galardones individuales: Hugo Cárabes, campeón goleador y Fidel Iván Betancur como el mejor portero.

En la ruta al bicampeonato, el América dio cuenta de San Luis, por goliza de 7-1; Jaime Cortés (2), Pedro Rodríguez (2), Roberto Hernández (1), Hugo Cárabes (1) y Luis López (1), los anotadores de aquel juego de cuartos de final que sirvió de aviso al resto de los contrincantes.

En la semifinal, las Águilas se impusieron por 1-0 a Toros Celaya.

“Este título es un ejemplo más del compromiso de nuestra institución con el futbol inclusivo y el desarrollo integral de todos nuestros jugadores”, resaltó el América en sus diversas redes sociales.

Infantiles también cumplen

El orgullo americanista salió a flote en la final de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. América Sub-13 se proclamó campeón sobre los Pumas.

La victoria de las Águilas fue apretada (1-0). Con un tanto se afjudicaron el título de la campaña 2025-2025.

Primeros equipos en Liguilla

Este sábado el América Femenil buscará el boleto a las semifinales. Tras empatar la ida con las Bravas de Juárez (1-1), las Águilas reciben esta tarde (15:55 horas) el último capítulo de los cuartos de final, en el Estadio Ciudad de los Deportes. En esta eliminatoria las dirigidas por Ángel Villacampa cargan con altas expectativas tras cerrar la fase regular como líderes.

En la categoría varonil del Clausura 2026 de la Liga MX, el América del técnico André Jardine recibirá este domingo a los Pumas, en la ida de los cuartos de final. Los azulcremas llegaron a la Liguilla como octavos de la tabla, mientras que los auriazules clasificaron líderes, por lo que cerrarán en el Olímpico Universitario la llave (10 de mayo).