El Rey no abdica: LeBron James lleva a Los Angeles Lakers a las semifinales del Oeste

A los Houston Rockets se les acabó el tiempo y a LeBron James las ganas de irse a casa. Con 28 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, el veterano delantero de Los Angeles Lakers silenció el Toyota Center de Houston este viernes para brillar en la victoria 98-78, que cerró la serie en seis juegos y catapultó a los angelinos a las semifinales de la Conferencia Oeste, donde espera el monarca Oklahoma City Thunder.

No fue un LeBron espectacular. Fue algo más peligroso: un LeBron metódico. Desde el primer cuarto, cuando los Lakers se fueron al descanso arriba 23-18, James fue afilando la diferencia con paso de depredador. Al intermedio, la ventaja era de 17 puntos y la serie estaba en el congelador. Houston anotó apenas 13 en el segundo periodo, el peor cuarto de su postemporada.

James se fue al pecho al menos seis de sus unidades con drives al aro —14 de sus 28 puntos cayeron en la pintura— y sumó siete en transición, activando a Rui Hachimura que contribuyó 21 puntos con 71.4 por ciento desde el arco de tres puntos. El diferencial con James en cancha: +26. Una estadística que lo resume todo.

LeBron James suma hoy 28 partidos de playoffs en los que ha anotado 25 o más puntos con al menos siete asistencias en su carrera, una estadística que ningún otro jugador en la historia de la liga tiene consigo.

Los Lakers esperan ahora al Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, primer sembrado del Oeste, que barrió 4-0 a los Phoenix Suns para mostrarse como el rival a vencer en la postemporada.

Cade Cunningham evitó la eliminación de los Pistons después de liderar una brava reacción de más de 20 unidades. AFP

Detroit fuerza el séptimo: Cunningham dicta sentencia

Los Pistons estuvieron de frente al precipicio, pero escaparon de la eliminación. Este viernes ganaron 93-79 en Orlando, con un Cade Cunningham que agarró el partido por el cuello: 32 puntos, 10 rebotes y cuatro robos.

El primer sembrado del Este forzó el séptimo juego después de que el Magic liderara 24 puntos en el segundo cuarto para luego desmoronarse en la segunda mitad. Tobias Harris sumó 22 puntos y 10 rebotes. La serie vuelve a Detroit este domingo con una probabilidad de victoria de 76.7 por ciento para los Pistons según los modelos actuales.

RJ Barrett intentó el distante disparo con el que los Raptors escaparon con la victoria en el sexto juego de la serie ante Cleveland Cavaliers. AFP

Toronto no cede: Barrett y Barnes brillan en la victoria

Los Raptors coquetearon con la eliminación hasta que JR Barrett lanzó un triple con el reloj del tiempo extra expirando, que les dio el triunfo en la Scotiabank Arena al vencer 112-110 a los Cleveland Cavaliers para empatar la serie en 3-3 y forzar un séptimo juego que se disputará en Cleveland el domingo.

Scottie Barnes fue el arquitecto en la duela por los Raptors con 25 puntos y 14 asistencias, mientras RJ Barrett aportó 24. Los Cavaliers tuvieron sus oportunidades: Evan Mobley firmó 26 puntos y 14 rebotes. Ohio será la sede donde se resuelva al vencedor de la serie.