Guillermo Ochoa regresa a la Selección Mexicana tras reunión con Javier Aguirre

El radar de la Selección Mexicana se encendió con fuerza en territorio europeo. Tras la reciente gira de Javier Aguirre por el Viejo Continente, el nombre de Guillermo Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación deportiva. Lo que parecía un ciclo cerrado bajo la gestión del 'Vasco', dio un giro inesperado tras una reunión personal entre el estratega y el experimentado guardameta en Chipre.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

La noticia llegó directamente desde las oficinas del AEL Limassol. El club chipriota confirmó que recibió formalmente el apartado de convocatoria por parte de la Federación Mexicana de Futbol. Con esto, se hace oficial que Ochoa formará parte de la expedición tricolor para la fecha FIFA de marzo, donde el equipo mexicano enfrentará retos de alto calibre ante las selecciones de Portugal y Bélgica.

UN REGRESO ESPERADO TRAS MESES DE AUSENCIA EN LA SELECCIÓN MEXICANA

La última vez que la afición vio a Guillermo Ochoa con la indumentaria nacional fue el 6 de julio de 2025, durante la final de la Copa Oro. Sin embargo, en aquella ocasión no sumó minutos en el terreno de juego. Para encontrar su última participación activa bajo los tres palos, debemos remontarnos al 15 de noviembre de 2024, en aquel amargo encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Honduras, donde el combinado nacional sufrió una derrota de 2-0.

Guillermo Ochoa tras un partido en Honduras. Mexsport

Desde ese momento, el 'Vasco' Aguirre apostó por una transición generacional evidente. Durante 16 meses, la portería quedó en manos de figuras emergentes como Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel, quienes mostraron solvencia y buscaron consolidarse como los herederos del puesto. No obstante, la jerarquía de Ochoa y su presente en la liga de Chipre convencieron al cuerpo técnico de que su proceso aún no termina.

EXPERIENCIA RUMBO AL MUNDIAL 2026: ¿EL ÚLTIMO BAILE?

La decisión de Javier Aguirre no es obra de la casualidad. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico entiende que la experiencia es un activo invaluable en torneos de corta duración y máxima presión. Aunque Malagón y Rangel pelean palmo a palmo por la titularidad, el regreso de Guillermo Ochoa pone una dosis de competencia interna que beneficia al grupo.

Guillermo Ochoa atajando un balón con la Selección Mexicana. Mexsport

El futbol internacional no perdona y enfrentar a delanteros de la talla de los que presentan Portugal y Bélgica requiere de un liderazgo probado. Ochoa vuelve con la intención de demostrar que sus reflejos siguen intactos y que la distancia geográfica no es impedimento para ser el guardián del arco nacional. Esta convocatoria de marzo será la prueba de fuego para definir si el veterano arquero llegará firme a la lista final de la Copa del Mundo.