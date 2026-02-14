Video. Feria de golazos en el Hidalgo: Pachuca le da un baile al Atlas

El Pachuca impuso con autoridad su localía, al imponerse por 3-1 al Atlas, en juego de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026.

El Estadio Hidalgo vivió una feria de golazos, cortesía de los Tuzos del Pachuca desde el primer tiempo, y con los que acerca a los dirigidos por Esteban Solari a los principales puestos de la clasificación.

Con la victoria, el Pachuca llegó a 11 puntos y con el invicto en casa (tres ganados por uno empatado). Mientras que el Atlas, en su segundo juego perdido del torneo (ambos de visitante), se quedó con 10 unidades

El marcador se abrió a los 17 minutos. El encargado fue Oussama Idrissi y de manera espectacular tras prender la esférica en ¾ de cancha y mandar un bombazo a las redes custodiadas por Atlas.

Brian García se adjudicó el 2-0. Cuando el cronómetro marcaba 40 minutos de partido, Brian García apareció dentro del área con un toque de primera intención desvió a las redes un excelso pase de Idrissi, quien desde el borde izquierdo recortó a la defensiva con una finta.

El Atlas, bajo el mando de Diego Cocca, dio algunos destellos de resistencia tras una serie de cambios en el arranque del segundo tiempo. Salieron Mateo García y Hugo Ríos, para darle actividad a Diego González en la delantera y a Edgar Zaldívar como medio ofensivo.

La presión de los rojinegros vio recompensa al minuto 62. Atlas puso el 2-1 por la vía del penal, cobrado efectivamente por Afonso González ante la presencia de Carlos Moreno en la meta del Pachuca.

Pero los Tuzos no se permitieron en dejar que el Atlas se creciera. Los fulminó con una tercera anotación, obra del venezolano Salomón Rondón en contragolpe, al minuto 66.

Si hubo una esperanza de acercarse por lo menos al empate, ésa de le escapó a Zaldívar, al 82’. El mediocampista desaprovechó un pase al área, mientras que Alexei Domínguez se quedó cerca de ampliar la goliza, con disparo de larga distancia que pasó desviado de la portería de Camilo Vargas, al 84’.

Para la séptima jornada, el Pachuca abrirá el telón de visita a Tigres, el 20 de febrero (19:00 horas). El Atlas se medirá al día siguiente al Atlético de San Luis, en el Estadio Jalisco (17:00 horas).