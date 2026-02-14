Rangel gana el duelo a Malagón rumbo al Mundial

Raúl El Tala Rangel ganó algo más que un Clásico Nacional. El arquero del Guadalajara se quedó con el duelo directo frente a Luis Ángel Malagón, en plena carrera por un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

El 1-0 en el Estadio Akron sostuvo el paso perfecto del líder del Clausura 2026 y volvió a confirmar la solidez defensiva rojiblanca. En el partido de mayor presión del torneo, el guardameta de Chivas respondió.

Muy contento, es lo que el equipo viene trabajando, el buscar, trabajar los partidos, el aguantar a los rivales”, explicó tras el encuentro. “Sabíamos que era un rival muy difícil por el tipo de partido que es. Al final nos quedamos con esa sensación de dominio, de saber manejar el partido. Yo creo que eso fue lo que nos dio la victoria”.

Cuando el tema giró hacia la Selección, Rangel eligió la prudencia.

Debo seguir trabajando. Ahorita estoy concentrado en Chivas; ya después veré Selección. Voy al día. Paso a paso”.

El mensaje fue claro: primero el club, después lo demás.

El antecedente de 2010

El Clásico dejó una coincidencia llamativa. Ese año, además, Chivas inició una racha de ocho victorias consecutivas, aunque el Clásico se disputó hasta la jornada 13. Hoy el Rebaño presume seis triunfos en seis partidos y vuelve a derrotar al América por la mínima en plena antesala mundialista.

Pero la historia tuvo un giro.

Ni Michel ni Ochoa fueron titulares en Sudáfrica. El puesto lo ganó un veterano: Óscar “Conejo” Pérez.

Y ahí es donde el presente abre otra interrogante.

Mientras Malagón y Rangel disputan el foco, un nombre con experiencia mundialista sigue vigente: Guillermo Ochoa. El mismo que hace 16 años perdió el duelo previo al Mundial… y terminó viendo la titularidad desde la banca.

La competencia está abierta.

El Clásico dejó un mensaje.

La convocatoria, como en 2010, podría tener un desenlace inesperado.