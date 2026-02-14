Chris Sale le dice no al VAR de MLB: nunca pedirá un reto con el nuevo sistema ABS

Mientras MLB estrena su versión del “VAR” con el nuevo Sistema de Reto ABS, uno de los competidores más intensos del beisbol ya tomó una postura radical. Chris Sale no lo usará. Nunca.

En una temporada donde los lanzadores podrían verse tentados a desafiar cada decisión cerrada en la zona de strike, el zurdo de los Braves de Atlanta decidió imponerse una regla personal: no pedirá revisiones. No importa la situación. No importa el inning. No importa lo que esté en juego.

Soy codicioso, y lo sé. Creo que todos son strikes”, reconoció Sale con franqueza. “Me gustan los pitcheos en la esquina que podrían estar un poco afuera”.

Su argumento va más allá de la rebeldía o la nostalgia por el beisbol tradicional. Para Sale, el autocontrol es parte de su competitividad. Sabe que su naturaleza lo llevaría a retar casi cualquier marcación cerrada, y por eso prefiere eliminar la tentación desde el principio.

¿Cómo funciona el “VAR” en MLB?

El Automated Ball-Strike System (ABS) no reemplaza completamente a los ampayers detrás del plato. A diferencia de otros deportes donde el videoarbitraje puede intervenir de oficio, en MLB funciona mediante retos.

Cada equipo tiene un número limitado de desafíos por juego. Pero aquí está la diferencia clave: no es el manager quien decide, sino directamente los jugadores en el terreno.

El pitcher, el catcher o el bateador pueden solicitar el reto inmediatamente después del lanzamiento, haciendo un gesto específico. No hay revisión desde el dugout, ni consulta con el cuerpo técnico. La decisión es instantánea y personal.

Si el jugador tiene razón, el equipo conserva el reto. Si se equivoca, lo pierde.

Ese detalle es precisamente el que inquieta a Sale.

Confianza en el framing y miedo al error

El zurdo también destacó el trabajo de sus receptores. Sean Murphy aportó +2 carreras gracias a su framing, ubicándose en el percentil 71 de MLB la temporada pasada. El novato Drake Baldwin quedó en el percentil 45. Sale confía en su habilidad para “vender” strikes en el límite.

Además, teme el escenario más doloroso: equivocarse en un reto temprano y dejar a su equipo sin margen para un momento crucial en las últimas entradas.

En un entorno donde la tecnología promete mayor precisión, Sale apuesta por el instinto y la disciplina.

La gran pregunta es si podrá sostener esa promesa cuando le canten bola un strike decisivo en octubre.

Porque si el “VAR” ya cambió el futbol, el ABS podría cambiar el beisbol. Y Chris Sale, por ahora, prefiere quedarse fuera.