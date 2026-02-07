Uniforme en honor a Miguel Calero da suerte a Pachuca en Liga MX

Utilizando un uniforme en honor al Cóndor Miguel Calero, Pachuca derrotó 2-0 a FC Juárez en partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, volviendo al triunfo en la Liga MX y asegurando su sitio en puestos de Liguilla tras la actividad del fin de semana.

Con la obligación de imponer condiciones luego de 2 partidos sin lograrlo, Pachuca regresó al Estadio Hidalgo que lucía semi-vacío en sus tribunas para recibir a unos Bravos de Juárez que han brindado destellos a lo largo del Clausura 2026, por lo que el espectáculo no estaba garantizado en la Bella Airosa.

Pachuca rinde homenaje a Miguel Calero en su uniforme durante la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Cumpliendo con lo anterior, Pachuca tomó la iniciativa y trató de ir al frente, protagonizando jugadas por los costados que no lograban llegar hasta los pies de Salomón Rondón, quien se mantenía sumamente activo con sus propios compañeros.

Pachuca 1-0 FC Juárez

En una jugada que comenzó por un mal rechace de la zaga fronteriza, Oussama Idrissi tomó el balón para cedérselo a Alán Bautista, mismo que no contaba con la puntería fina y estrellaba su intento con el arco abierto, sin embargo el rebote quedó en la pierna derecha de Salomón Rondón, quien no perdonó y estremeció las redes de Bravos al minuto 32.

Con la ventaja tras los primeros 45 minutos, Pedro Caixinha envió modificaciones al terreno de juego que no lograron por cambiar la dinámica, y los Tuzos se mostraban con más peligro frente al arco rival.

Pachuca 2-0 FC Juárez

Finalmente, en los últimos minutos del compromiso, Christian Rivera aprovechó las piernas frescas con las que entraba, aprovechó la mala marca rival y con un potente disparo cruzado, sentenció el marcador (89'), dándole los tres puntos a los dirigidos por Esteban Solari.

Con este resultado, Pachuca llega a 8 puntos en el Clausura 2025, escalando hasta la 7º posición de la tabla general y asegurando su sitio en Liguilla tras la actividad del fin de semana, mientras que Bravos se estanca con 4 unidades en las últimos peldaños (15º).

Sus rivales para la Jornada 6

Los Bravos deberán hacer pesar su localía e imponerse en la siguiente fecha para no alejarse de los puestos que dan acceso a Liguilla, mientras que los Tuzos repetirán en la Bella Airosa, coqueteando con los sitios de honor en la Liga MX:

Pachuca Vs Atlas / sábado 14 de febrero, 17:00 horas - Estadio Hidalgo.

FC Juárez Vs Necaxa / sábado 14 de febrero, 19:00 horas - Estadio Olímpico Benito Juárez.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Pachuca luce su nuevo uniforme ante FC Juárez dentro de la Liga MX. Mexsport

BFG