Lucas Esteves genera momento de pánico en partido de Liga MX

Durante el minuto 20 del Atlético San Luis Vs Querétaro, el futbolista brasileño Lucas Esteves sufrió problemas respiratorios que lo obligaron a salir de la cancha con síntomas como mareo y náuseas, dirigiéndose inmediatamente a los vestidores; pese a que en primera instancia se habló de un presunto golpe de calor, esta información fue descartada momentos más tarde.

A una temperatura de 27ºC en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, Lucas Esteves inició como titular el compromiso de Atlético San Luis ante Querétaro, mismo que vivió un momento poco común, ya que el defensor brasileño tuvo que salir del terreno de juego.

Sentándose sobre el césped, Lucas Esteves pidió la asistencia médica, quienes llegaron de manera inmediata para realizarle ls primeras pruebas físicas, mismas que determinaron que el sudamericano no podría continuar en el compromiso, abandonándolo y cediendo su sitio para Benjamín Galdames.

Tras un par de minutos en la banca, Lucas Esteves fue acompañado -por su propio pie- por el cuerpo médico del Atlético San Luis hacia la zona de vestidores, donde continuarán evaluando al 15 de los potosinos.

De acuerdo a la información de César Caballero de ESPN, reportero de cancha en este compromiso, Esteves salió rumbo al vestidor con problemas respiratorios, mareos y nauseas, por lo que se espera que en pocas horas, el club potosino informe en redes sociales sobre el estado de salud del defensor recién llegado a la Liga MX.

En el inicio del segundo tiempo, fue el mismo reportero quien compartió que el cuerpo médico del Atlético San Luis descartó un golpe de calor, siendo una cuestión respiratoria la que presentó, misma que lo mermó durante los días previos al Clásico de la 57 protagonizado ante Querétaro.

De esta forma, se abre la posibilidad de que Esteves pueda ser parte del Atlético San Luis para su siguiente compromiso de la Liga MX, mismo que disputarán el sábado 21 de febrero desde la cancha del Estadio Jalisco, ante Atlas.

