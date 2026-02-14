San Valentín agota preservativos en Milano-Cortina 2026 y obligan a reponer stock

El Día de San Valentín dejó una anécdota fuera de las pistas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026: los preservativos gratuitos en las villas de atletas se agotaron ante una demanda mayor a la prevista. El comité organizador italiano confirmó que ya prepara suministros adicionales para restablecer el stock entre hoy y el lunes.

Podemos confirmar que las existencias de preservativos en las Villas Olímpicas se agotaron temporalmente debido a una demanda mayor de la prevista. Se están entregando suministros adicionales y se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes”, señaló el comité en un comunicado. Además, precisó que la reposición será continua hasta la ceremonia de clausura del 22 de febrero.

La distribución de preservativos es una tradición de décadas en el movimiento olímpico, tanto por razones de salud pública como por el simbolismo de convivencia entre atletas de todo el mundo. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se entregaron 300,000 unidades para más de 10,500 competidores. En contraste, el inventario inicial para la cita invernal fue considerablemente menor.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, ironizó sobre el ritmo de consumo: “Creo que se han usado 10,000 con 2,800 atletas —saquen sus conclusiones. Está claro que el Día de San Valentín está en pleno apogeo en la villa”.

La conversación pública se amplificó después de que también se reportara la ausencia temporal de peluches de las mascotas oficiales, Milo y Tina, en tiendas de mercancía. Ambos artículos —recuerdos y preservativos— se convirtieron en objetos de alta rotación durante la primera semana.

Algunos atletas han comentado que el hecho de que se acaben los preservativos no implica el hecho de que todos sean utilizados para tener relaciones sexuales, pues muchos lo que hacen es llevárselos y regalarlos entre sus conocidos como recuerdos de la experiencia olímpica entre sus amigos y conocidos en sus países.

Más allá de la anécdota, el episodio subraya la logística que acompaña a un evento de escala global. Con miles de deportistas concentrados en un mismo espacio y fechas simbólicas como San Valentín, la planificación debe ajustarse a patrones de consumo impredecibles. En Italia, al menos, no se esperan nuevas carencias: el suministro está en marcha y la tradición olímpica, garantizada.