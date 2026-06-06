VIDEO: Dibu Martínez 'se olvida' de la Selección Argentina a días del Mundial

La Selección Argentina se impuso con comodidad ante Honduras (2-0) en un partido amistoso, sin pasar mayores sobresaltos y mostrando un buen nivel colectivo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin, con buen manejo de balón y solidez defensiva, lo que le permitió sumar una nueva victoria que mantiene el buen ánimo en el plantel de cara al Mundial 2026.

El Dibu Martínez se mostró crítico por la actuación albiceleste el viernes en La Bombonera REUTERS

Con goles de Lautaro Martínez y Simeone, además de un rendimiento sólido en todas las líneas, el conjunto albiceleste no tuvo dificultades para superar al rival centroamericano.

El Dibu Martínez cambia el futbol por la fotografía

Durante el encuentro, un video del arquero Emiliano Martínez se volvió viral en las redes sociales.

El Dibu, que no sumó minutos en el partido por seguir su proceso de recuperación de una lesión en la mano, sin embargo, fue captado en las inmediaciones del campo actuando como fotógrafo improvisado, capturando imágenes del duelo con total naturalidad y buen humor.

La escena generó cientos de miles de reproducciones y comentarios entre los hinchas argentinos. El carisma del Dibu volvió a conectar con el público, que celebró verlo distendido y disfrutando el ambiente pese a no estar bajo los tres palos.

Lejos de generar preocupación por su ausencia en el arco, el momento reforzó el cariño de los aficionados hacia uno de los emblemas del equipo campeón del mundo.

El Dibu Martínez siendo campeón con Aston Villa REUTERS

¿Argentina, favorita al bicampeonato?

La Argentina parte como una de las grandes favoritas para revalidar su título y conseguir el bicampeonato en la próxima gran cita internacional.

El plantel combina experiencia de sobra con jóvenes talentos en ascenso, y el respaldo de un Scaloni que ha logrado una identidad de juego sólida y resultados consistentes.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Selecciones de élite como Portugal, con su calidad individual y ambición, o España, con su estilo de posesión y dinamismo, aparecen como los principales obstáculos. Argentina deberá mantener su nivel competitivo y evitar lesiones clave si quiere volver a levantar la copa.