“Dibu” Martínez sufre fractura en la mano y enciende alarmas en Argentina rumbo al Mundial 2026

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, encendió las alarmas tras confirmarse una fractura en un dedo de la mano derecha, lesión sufrida durante la final de la UEFA Europa League con el Aston Villa, donde aun así logró disputar el partido y coronarse campeón.

La noticia genera preocupación en el entorno de la Albiceleste por la cercanía del Mundial 2026, donde el guardameta es una pieza clave del esquema de la campeona del mundo.

Diagnóstico: fractura leve y recuperación estimada de 20 días

De acuerdo con el reporte médico, el portero argentino presenta una fractura “chica” en el dedo anular, la cual no requerirá intervención quirúrgica.

El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente 20 días, periodo en el que realizará trabajo diferenciado con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al torneo.

Por precaución, Martínez quedará descartado para los amistosos previos de la Selección Argentina.

El "Dibu" Martínez conquistó recientemente de título de la UEFA Europa League REUTERS

Argentina mantiene la calma y confía en su arquero titular

Pese a la lesión, el cuerpo técnico de la Albiceleste se mantiene tranquilo y confía en que el guardameta llegará al debut mundialista.

El plan es no apresurar su recuperación y enfocarse directamente en su disponibilidad para el primer partido del Mundial, programado para mediados de junio.

En caso de no estar al 100%, Argentina cuenta con alternativas en la portería para los encuentros de preparación.

Martínez espera estar recuperado para unirse a sus compañeros en la busqueda de una Copa del Mundo más para Argentina REUTERS

Panorama optimista, pero con precaución

El caso de “Dibu” Martínez se maneja como un escenario de optimismo controlado: la lesión no es grave, pero el calendario previo al Mundial obliga a una recuperación estricta.

La prioridad del cuerpo técnico es clara: contar con su arquero titular en plenitud física para el inicio del torneo en México, Estados Unidos y Canadá.