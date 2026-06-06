¿Y Messi? Argentina gana fácilmente ante Honduras 

La Selección Argentina se despidió de su público con una sólida actuación en casa, superando sin mayores inconvenientes a Honduras (2-0) en un amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin, mostrando buen ritmo y profundidad de plantel.

La Albiceleste sumó una nueva victoria que refuerza la confianza del grupo. El partido sirvió para probar variantes y mantener el ritmo competitivo antes de los compromisos internacionales restantes.

Lautaro Martínez anotó el primer gol de Argentina REUTERS

Argentina dominó a Honduras

Argentina salió con intensidad desde el primer minuto y rápidamente se adueñó del balón en territorio hondureño.

Las combinaciones en ataque fueron fluidas, con Lautaro Martínez como referencia constante. A los 37 minutos, el delantero del Inter capitalizó un tiro desde los once pasos para abrir el marcador.

En el complemento, la Albiceleste mantuvo el control y amplió la ventaja. Giuliano Simeone, ingresando con frescura, definió con frialdad tras una buena jugada colectiva para establecer el 2-0 definitivo en el 54’.

Honduras intentó reaccionar, pero chocó una y otra vez contra una defensa argentina bien ordenada, que apenas concedió ocasiones de peligro.

Scaloni pudo rotar el equipo y observar el rendimiento de varios jugadores en un contexto de alta exigencia, dejando sensaciones positivas de cara a la recta final de la preparación mundialista.

Messi, ausente pese a los pedidos de la afición

A pesar de los cánticos y reclamos constantes de los hinchas presentes en el estadio, Lionel Messi no ingresó en el partido. El capitán argentino se mantuvo en el banco y luego en las tribunas siguiendo las indicaciones del cuerpo técnico.

Messi no vio minutos contra Honduras REUTERS

La decisión se tomó por precaución debido a una molestia muscular menor (problema en el isquiotibial) que arrastra el jugador. El objetivo es que llegue en óptimas condiciones al siguiente amistoso y, principalmente, al debut en el Mundial 2026.

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