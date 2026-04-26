FA Cup: Chelsea elimina al Leeds United y mantiene el sueño de clasificar a Europa

El equipo del Chelsea superó por marcador de 1-0 al conjunto del Leeds United en la ronda de semifinales de la FA Cup. El encuentro se disputó este domingo ante un total de 82 mil 500 espectadores en la cancha del estadio de Wembley. Con este resultado, el club londinense aseguró su participación en el partido por el campeonato del torneo más antiguo del futbol, donde enfrentará a la escuadra del Manchester City por el título copero.

Jugadores del Chelsea celebrando. REUTERS

La única anotación del compromiso ocurrió en el minuto 23 de la primera mitad. El mediocampista argentino Enzo Fernández conectó un remate de cabeza tras recibir un centro directo del jugador portugués Pedro Neto, enviando el esférico al fondo de la red para concretar la victoria del conjunto azul. Tras finalizar el encuentro, el director técnico interino del equipo local, Calum McFarlane, destacó frente a los medios la labor de recuperación física y el nivel competitivo mostrado por el jugador sudamericano sobre el terreno de juego.

LA BÚSQUEDA DEL BOLETO A LA EUROPA LEAGUE

La clasificación a la última instancia del certamen copero representa una oportunidad directa para que el Chelsea consiga su participación en competencias internacionales durante la próxima campaña. El equipo que logre levantar este trofeo obtendrá un pase automático para la Europa League, un objetivo deportivo que la escuadra londinense no tiene garantizado mediante la clasificación por puntos en la Premier League.

Gol de Enzo Fernández ante el Leeds. REUTERS

Actualmente, el conjunto azul ocupa el octavo lugar en la tabla general del campeonato local. La plantilla llegó a este compromiso luego de registrar una serie de cinco derrotas consecutivas sin conseguir goles a favor. Estos resultados provocaron el despido del entrenador Liam Rosenior cuatro días antes de la semifinal. Ante esta situación, la directiva designó a Calum McFarlane para asumir la dirección técnica hasta el término del año competitivo, marcando su segundo periodo de interinato de la temporada tras cubrir previamente la transición entre el estratega italiano Enzo Maresca y el propio Rosenior.

EL ENFRENTAMIENTO FINAL CONTRA EL MANCHESTER CITY

El partido por el título de la FA Cup se desarrollará el próximo 16 de mayo nuevamente en el recinto de Wembley. El Chelsea disputará esta instancia definitiva después de su última aparición en la edición 2022, cuando perdió el encuentro frente al Liverpool. Su rival en turno, el Manchester City, logró su clasificación el sábado tras conseguir una remontada de 2-1 contra el Southampton, equipo perteneciente a la segunda división inglesa. Los dirigidos por Josep Guardiola jugarán su cuarta final consecutiva en la competencia, tras ganar la edición 2023 y perder los compromisos correspondientes a 2024 y 2025.

Joao Pedro pateando al arco. REUTERS

Por su parte, el conjunto del Leeds United quedó eliminado de la competencia y regresará a la actividad de liga con el objetivo de asegurar su permanencia. El equipo se ubica en la decimoquinta posición del campeonato regular. A falta de cuatro jornadas para concluir el calendario oficial, el club mantiene una distancia de seis puntos sobre el Tottenham, institución que actualmente encabeza la zona de descenso a la segunda división.