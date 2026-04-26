Veneno de serpiente: Diamondbacks remontan en la séptima y vencen a Padres en la México City Series 2026

El diamante del estadio Alfredo Harp Helú se transformó en una embajada de San Diego bajo el sol de la capital. Fue el nacimiento oficial de "Petco South", un fenómeno donde la altitud de la Ciudad de México se mezcló con los rituales de la fanaticada californiana. El aire se llenó con ese aullido característico de los fieles de los Padres cuando un bateador recibe base por bolas y el ingenioso grito de "Holy Sheets" cada que Gavin Sheets tomaba turno. En esta atmósfera de fiesta binacional, la México City Series encontró su hogar perfecto al sur del río Bravo, aunque el final guardaba un giro narrativo digno de las mejores tragedias.

La historia parecía escrita para la novena ccaliforniana, pero el séptimo inning, el de la suerte, se convirtió en el punto de quiebre absoluto. Tal como sucedió el sábado a favor de San Diego, esta vez fue Arizona el equipo que encontró la magia en el momento de mayor tensión. Un rally de seis anotaciones borró de un plumazo la ventaja de los Padres, transformando el rugido de la grada en un silencio. Lo que era una tarde de dominio absoluto, terminó en una derrota dolorosa de 12-7 que obligó a San Diego a compartir los honores de la serie.

El colapso del relevo californiano fue el gran responsable de que la magistral actuación de Michael King terminara en el cesto de los desperdicios. Arizona atacó con furia: primero, ante los envíos de David Morgan, Tim Tawa conectó un Grand Slam monumental que puso el juego 7-6 y electrificó el ambiente. La estocada final llegó frente a Bradley Rodríguez, cuando Lourdes Gurriel Jr. conectó un doblete contra el piso que mandó a Ildemaro Vargas y Corbi Carroll al plato para sentenciar la voltereta. Las Serpientes demostraron que en la capital mexicana no hay ventaja lo suficientemente grande.

El show de Ildemaro Vargas

La hemorragia de San Diego no se detuvo en el séptimo capítulo. Para la octava entrada, los Diamondbacks desataron un auténtico festival de carreras que terminó por demoler cualquier esperanza de los frailes. El gran protagonista fue Ildemaro Vargas, quien con la frialdad de los que están en estado de gracia, conectó un triple salvaje hacia el jardín derecho; la bola pasó rozando el guante de Fernando Tatis Jr. y permitió que José Fernández, Nolan Arenado y Alek Thomas cruzaran el plato. No conformes con el daño, Ketel Marte se sumó al festín con un sencillo que remolcó al propio Vargas, dejando la pizarra en un lapidario 12-7 que transformó el Harp Helú en un manicomio desértico.

Ildemaro Vargas remolcó cuatro carreras. REUTERS

Vargas terminó la jornada con cuatro carreras remolcadas, confirmando que su madero es actualmente el más encendido de la Gran Carpa. Con su actuación en la capital mexicana, el venezolano extendió su racha de bateo a 23 juegos con hit (iniciada el 26 de septiembre de 2025), consolidándose como la racha activa más larga en las Mayores y empatando la segunda marca más importante desde 2024. En una tarde donde San Diego presumía a sus estrellas, fue la consistencia histórica de Vargas la que terminó por inclinar la balanza y sellar una remontada que dejó a la afición de los Padres con el grito de "celebración" ahogado en la garganta.

Michael King: Una gema desaprovechada

Si el estadio es un paraíso para los bateadores, Michael King decidió ignorar las leyes de la física y la altitud. El derecho de 30 años se subió a la lomita para su sexta apertura de la campaña con la misión de confirmar por qué es uno de los brazos más dominantes de las Grandes Ligas desde 2022.

King tejió una salida de calidad magistral. Trabajó durante seis innings donde apenas permitió dos carreras y ponchó a ocho enemigos, maniatando a los bates de las Diamondbacks. Su dominio sobre Arizona ya es una cuestión estadística de peso. Aterrizó en la capital con 13.2 entradas en blanco contra ellos desde que viste el uniforme de los Padres y aunque fue castigado con un par de cuadrangulares, sus ocho ponches a 2,200 metros, hablan del control de sus envíos. King demostró que la presión de la Ciudad de México le sienta como un domingo de descanso. Lamentablemente para su causa, su esfuerzo se diluyó cuando el bullpen fue incapaz de sostener la ventaja tras su salida.

Michael King ponchó a ocho enemigos en la capital. Lanzó seis innings de dos carreras REUTERS

Manny Machado y el drama del séptimo episodio

Si King puso el orden, Manny Machado puso el espectáculo. El "Ministro de la Defensa" decidió que el Harp Helú era su patio trasero. Con un par de cuadrangulares monumentales y cinco carreras impulsadas, Machado grabó su nombre en la historia: es, junto a Xander Bogaerts, el único jugador en conectar jonrones de temporada regular en cuatro países distintos y el hombre con mas bambinazos conectados en suelo mexicano con cuatro. La tarde de este domingo castigó a Ryan Nelson por el centro y luego repitió la dosis hacia la banda derecha, vistiendo la franela City Connect que rinde tributo a la tradición mexicana.

Sin embargo, el drama que Machado construyó con su madero fue demolido en la fatídica séptima entrada. El relevo de San Diego no pudo contener la rebelión de Arizona, que aprovechó cada error para castigar la bola. El Grand Slam de Tawa fue el epicentro de un terremoto ofensivo que dejó a los Padres sin respuesta y le devolvió la vida a unos Diamondbacks que parecían liquidados antes del fatídico séptimo rollo.

Amarga visita de nuevos dueños de Padres

En el palco principal, el ambiente era de negocios y beisbol. Alfredo Harp Helú, dueño de los Diablos Rojos y pilar de la llegada de la MLB a México, estuvo acompañado por José E. Feliciano y Kwanza Jones quienes están en proceso de adquirir el 40 por ciento de los Padres, una operación que valora al equipo en la cifra récord de 3,900 millones de dólares.

Vamos a conservar el lugar que tenemos en los Padres. No nos vamos a separar.. Es muy importante por la relación con San Diego, y Diablos Rojos es muy importante para el beisbol en México”, comentó Harp antes del playball del segundo encuentro.

Harp Helú, quien posee una participación del 15%, mantendrá su vínculo con la organización californiana. La transición hacia la era Feliciano parece caminar sobre ruedas, asegurando que el puente entre San Diego y México sea más sólido que nunca, a pesar del amargo resultado dominical.

Rob Manfred visita México

A nivel de campo, el comisionado Rob Manfred recorrió las instalaciones maravillado por el "engagement" del fan mexicano. Aunque el futuro inmediato de las series internacionales depende de las negociaciones del nuevo convenio colectivo y el polémico tope salarial que MLB desea imponer, Manfred fue claro.

México es un mercado realmente importante para nosotros".

El comisionado dejó entrever que, tras solucionar los temas laborales, la expansión de la liga es un objetivo real, y la Ciudad de México, con su cultura beisbolera y estadios de primer nivel, está en la conversación.

Vamos a desarrollar un plan de juego internacional junto con la MLBPA como parte del convenio colectivo, pero México va a ser muy importante”, enfatizó el comisionado.

Abucheos para Israel Reyes

Incluso en una tarde de beisbol puro, la identidad de la capital se hizo presente. El defensa del América, Israel Reyes, fue recibido con un sonoro abucheo cuando fue presentado para realizar el primer lanzamiento; un recordatorio de que la afición beisbolera reclama su propio espacio con pasión y no admite intrusiones de otros deportes.

Israel Reyes fue abucheado por los fans del beisbol REUTERS

En los pasillos del estadio, la verdadera batalla se libró en el área de comida. Los tradicionales tacos de cochinita cedieron su corona ante las filas kilométricas por los tacos de sirloin, que se han convertido en el nuevo estándar del fanático. Los mariscos también ganaron terreno, consolidando la oferta gastronómica del Harp Helú como la más completa del deporte nacional. Al final, los Padres abandonan la Ciudad de México con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad de oro, pero con el consuelo de seguir siendo protagonistas de un espectáculo que ya es tradición en la capital.