MLB pone a México como eje de su expansión internacional: Manfred

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, puso a México en el centro del mapa internacional del beisbol, al destacar el potencial del país como uno de los mercados más importantes para el futuro de MLB, durante la Mexico City Series 2026, la única parada del MLB World Tour en este año.

Manfred estuvo presente previo al segundo duelo de la serie entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks en el estadio Alfredo Harp Helú, donde volvió a resaltar la respuesta del público mexicano y el ambiente que se vive en la capital del país.

Es un gran estadio, con una gran conexión con los aficionados. No puedo decir suficientes cosas positivas. Estamos muy emocionados por hacer cada vez más en México”, expresó el dirigente, quien subrayó que el ambiente en el parque es una de las claves para fortalecer la presencia de Grandes Ligas en territorio mexicano.

El comisionado adelantó que MLB trabaja en un plan internacional en conjunto con la MLBPA, el cual formará parte de las negociaciones del próximo convenio colectivo, donde México tendrá un papel relevante dentro de la estrategia global.

Vamos a desarrollar un plan de juego internacional junto con la MLBPA como parte del convenio colectivo, pero México va a ser muy importante”, aseguró.

En ese contexto, Manfred también reconoció que el beisbol analiza la posibilidad de expandirse a nuevos mercados, aunque dejó claro que se trata de un escenario a mediano y largo plazo, condicionado por temas internos.

Sí, estamos interesados en la expansión, aunque es un tema que está un poco más a futuro para nosotros. Primero tenemos que resolver la parte laboral, pero sí nos interesa crecer”, explicó el comisionado, al tiempo que destacó el interés global por el beisbol.

Durante su estancia, el dirigente elogió la Ciudad de México no solo por su infraestructura, sino por su atractivo como sede internacional, consolidándose como una plaza clave para este tipo de eventos.

La Ciudad de México es una gran ciudad. Siempre es un placer estar aquí. Hay mucho que ver y hacer, así que estoy muy contento de estar de nuevo”, señaló.

Finalmente, Manfred reiteró la relevancia de México dentro del ecosistema global del beisbol, tanto por su tradición como por su nivel competitivo.