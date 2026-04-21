Karely Ruiz se une a Supernova Genesis: Será la nueva rival de Kim Shantal

El drama en torno a la función de Supernova Genesis más esperada del año dio un giro de 180 grados que nadie vio venir. Tras la estrepitosa noticia de la baja de Lupita Villalobos por un problema de salud, el vacío en la cartelera principal amenazó con empañar el espectáculo en la Arena Ciudad de México. Sin embargo, la solución llegó desde la trinchera enemiga. En un movimiento audaz que rompió el internet, se confirmó que Karely Ruiz será quien tome el lugar de la sonorense para enfrentar a Kim Shantal este próximo domingo 26 de abril.

Kim Shantal en el promocional de Supernova Genesis. Supernova Boxing

Lo que hace este anuncio verdaderamente impactante es el origen del acuerdo. Fue Poncho de Nigris, el polémico organizador y rostro principal de Ring Royale (la competencia directa de Supernova), quien soltó la primicia en sus redes sociales. A pesar de las estrictas cláusulas de exclusividad que protegían a la modelo regiomontana, las negociaciones llegaron a buen puerto para "salvar el show" en un acto de solidaridad sin precedentes en la industria del entretenimiento deportivo.

KARELY RUIZ: DE RING ROYALE A LA CONQUISTA DE LA ARENA CDMX

La participación de la influencer no fue sencilla de concretar. Apenas el lunes, cuando el diagnóstico de un hematoma subdural alejó a Villalobos del ring, el propio Poncho reveló que ya buscaban a la modelo de contenido exclusivo. El obstáculo principal radicaba en un contrato que le impedía asistir a eventos ajenos a la marca de De Nigris; no obstante, el regiomontano se mostró abierto a negociar para apoyar la estabilidad del evento en la capital.

Kareli Ruiz en la presentación de Ring Royale. Cuartoscuro

Karely Ruiz no es ninguna improvisada en el cuadrilátero, aunque busca una urgente revancha personal. Hace apenas un mes, la joven protagonizó un intenso duelo en la Arena Monterrey durante la primera función de Ring Royale, donde cayó derrotada por decisión ante Marcela Mistral. Ahora, con la oportunidad de representar a su organización en territorio "rival", Karely llegará a la Ciudad de México con la misión de demostrar su evolución técnica ante una Kim Shantal que ya la espera con los guantes puestos. "Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. ¡Con todo Karely! A salvar el show.", escribió el influencer regiomontano para sellar el pacto.

EXPECTATIVA TOTAL POR EL ANUNCIO OFICIAL DE SUPERNOVA

A pesar de que las redes sociales de los involucrados ya hierven con la noticia, la organización oficial de Supernova Boxing guardó silencio durante las últimas horas, manteniendo el misterio para maximizar el impacto mediático. Fuentes cercanas aseguran que la integración de Ruiz se mantendrá bajo llave hasta la conferencia de prensa programada para este miércoles 22 de abril, donde se espera que ambas peleadoras tengan su primer "cara a cara".

Este movimiento no solo garantiza la continuidad de la pelea coestelar, sino que eleva la temperatura de la Arena Ciudad de México a niveles estratosféricos. Mientras tanto, el público sigue pendiente de la salud de Lupita Villalobos, quien tras el diagnóstico del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), inició su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica. El show cambió de rostro, pero la intensidad de Supernova Genesis cobró una nueva dimensión con la llegada de la reina de las redes sociales al encordado.