Playoffs NBA: los Sixers se recuperan ante los Celtics

Los 76ers de Filadelfia lograron una impactante victoria en el TD Garden al vencer 111-97 a los favoritos Celtics de Boston en el Juego 2 de la primera ronda de los playoffs de la NBA, igualando la serie a un triunfo por bando. Este resultado silenció a la afición en Boston al tiempo que otorga a los Sixers el codiciado factor cancha a su favor.

El bahameño V.J. Edgecombe fue la figura de la noche, logrando un espectacular doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes. Edgecombe demostró tener corazón al jugar gran parte del partido a pesar de resentir una dura caída, y fue letal desde la larga distancia al conectar seis de los 19 triples de su equipo. Su socio en la ofensiva, Tyrese Maxey, respondió con 29 puntos y nueve asistencias, siendo vital para que Filadelfia se recuperara de la paliza sufrida en el primer partido (123-91). Ambos jugadores cargaron con el peso ofensivo ante la ausencia del pívot estrella Joel Embiid, quien sigue fuera por apendicectomía.

El trabajo colectivo fue clave, con los Sixers alcanzando una eficiencia del 47.8% en tiros de campo y un impresionante 19 de 39 en triples, un giro de 180 grados respecto al juego inicial de esta serie. El veterano Paul George contribuyó con 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 35 minutos de juego. El momento decisivo llegó en el último cuarto, cuando los Celtics redujeron la desventaja a solamente dos puntos (91-89), pero un arrollador rally de 11-0 por parte de Filadelfia sentenció el encuentro.

Jaylen Brown dio la cara por los Celtics. AFP

Por el lado de Boston, Jaylen Brown fue el máximo anotador del partido con 36 puntos, mientras que Jayson Tatum aportó 19 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias, aunque el equipo en general tuvo una noche fría desde el perímetro, con un escaso 13 de 47 en triples. Esta serie de la Conferencia Este se muda ahora a la Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia, reciento en el que los Sixers recibirán a los Celtics para el Juego 3, este viernes, y el Juego 4, el domingo.