“Está es la que quería”: Max Verstappen tras conseguir la Pole Position del GP de Singapur

Red Bull consiguió mejorar la estabilidad y la tracción del monoplaza al pasar por los pianos, en donde fue demoledor en los sectores 1 y 2 del circuito. A Max Verstappen le bastó con su primer intento de la Q3 para marcar un registro de 1:31.377 y alcanzar su pole position número 50 en la Fórmula 1.

Además, las modificaciones en el endplate del nuevo alerón delantero le dieron a Max Verstappen el agarre en curva que les faltó a los pilotos de Ferrari, lo que le bastó para superar a Charles Leclerc por 54 milésimas de segundo.

Verstappen destacó el comportamiento de su monoplaza durante el fin de semana y reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, aunque fueron suficientes para conseguir la posición de privilegio.

Ha sido buena, pero muy apretada. Los márgenes son muy estrechos entre nosotros durante toda la calificación. Estoy muy contento de estar en la pole, esta es la que yo quería”.

Asimismo, la clave del resultado estuvo en la capacidad del RB22 para completar una vuelta competitiva en un circuito de Marina Bay que exige precisión en los cambios de dirección, estabilidad durante las frenadas y tracción a la salida de las curvas lentas.

El coche ha sido fuerte durante todo el fin de semana, y siempre hay cosas por mejorar pero es suficiente para la Pole, estoy contento ello".

El comportamiento del RB22, clave en las curvas lentas

Marina Bay representa un desafío para la puesta a punto por la sucesión de curvas de baja velocidad y de 90 grados, las fuertes frenadas y los cambios de dirección entre muros. Ante estas exigencias, Gianpiero Lambiase y los ingenieros de Red Bull encontraron la manera de corregir los problemas de estabilidad en el auto, reportados por Isack Hadjar durante la jornada de ayer.

El RB22 tuvo el balance que Ferrari y Mercedes no consiguieron Red Bull Racing

En la calificación de hoy, Max Verstappen consiguió girar el monoplaza con precisión sin comprometer la estabilidad ni sufrir sobreviraje, a diferencia de Lewis Hamilton, quien perdió el control de la parte trasera de su Ferrari en el tercer sector durante su último intento en la Q3.

Max Verstappen destacó la evolución del RB22

Después de conseguir la pole position, Verstappen explicó que el comportamiento de su monoplaza es muy distinto al del año pasado debido a la nueva normativa técnica, aunque destacó que el desarrollo del RB22 avanza en la dirección correcta.