Lewis Hamilton defiende a Ferrari tras el error estratégico en Malasia 

Este viernes, Lewis Hamilton dio la cara por su equipo estratégico en Ferrari, después de la decisión de largar en el GP de Baréin con neumáticos lisos en condiciones de lluvia.

El siete veces campeón del mundo terminó la calificación en la segunda posición, detrás de Max Verstappen. La diferencia entre ambos, además de la posición, radicó en el compuesto de sus neumáticos.

El neerlandés optó por montar intermedios para la lluvia; por su parte, Hamilton salió con neumáticos blandos para buscar atacar al piloto de Red Bull y aprovechar las partes del asfalto que se habían secado.

Pero la jugada terminó por salirle completamente mal, ya que, en el arranque, se rezagó y cayó hasta la decimoctava posición. Esto se debió a que los pilotos que eligieron montar intermedios encontraron mejores condiciones y ritmo para ganar posiciones.

Ante ello, Hamilton explicó que la escudería sostuvo una discusión profunda para analizar lo sucedido y encontrar una respuesta para futuras situaciones similares.

Fue una discusión enorme. No fue suficientemente bueno”.

En un principio, el británico había elegido los intermedios, pero, ante las condiciones de lluvia en el circuito, todos los pilotos entraron a boxes. Fue entonces cuando la larga pausa antes de la reanudación dio pie a la decisión estratégica de Ferrari: salir con neumáticos blandos, ya que consideraron que las condiciones del asfalto habían mejorado.

Había mucho rocío en las vueltas hacia la parrilla. Entré al pit lane, miré el suelo y dije: ‘sigue mojado’… No es culpa de los estrategas. Desafortunadamente, mi equipo de estrategia termina recibiendo la mayor parte de la crítica, pero la decisión no vino del estratega”, aseguró.

Ferrari y su talón de Aquiles: la estrategia

Para nadie es una novedad que los de Maranello han cometido errores puntuales durante las últimas temporadas, algo que los ha puesto en el ojo del huracán en un sinfín de ocasiones. Desde la gestión de la rivalidad entre Hamilton y Leclerc hasta las decisiones en boxes.

El SF-24 tuvo ritmo para luchar por la victoria, pero la estrategia mermó sus posibilidades reuters

Ante esto, el Británico es consciente de que la mala fama respecto a los planes ejecutados durante las carreras ha etiquetado a Ferrari como un equipo poco confiable en ese aspecto.