La parrilla de salida para la carrera de la F1 2026 en Singapur, ¿dónde arranca Checo Pérez?
Max Verstappen no tuvo rival y tomó la posición de privilegio para la carrera que más importa en Marina Bay; Sergio Pérez ganó una posición por la sanción a George Russell.
Max Verstappen firmó una actuación magistral en las calles de Marina Bay para asegurar la pole position del Gran Premio de Singapur para la carrera del domingo. El piloto neerlandés de Red Bull, quien había ganado la sprint previamente, marcó un tiempo de 1m31.373s en la Q3, suficiente para superar por 0.054s al Ferrari de Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, quien completará la tercera posición de salida tras dominar la Q1 y la Q2.
Los Mercedes sufrieron con Kimi Antonelli en cuarto y George Russell en sexto, pero el británico tendrá que arrancar último por la penalización que arrastra.
La Q1 resultó complicada para Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas eliminados en las últimas plazas, acompañados por el Red Bull de Isack Hadjar tras sufrir fallas mecánicas. En tanto, Aston Martin consumó un fracaso al perder a Fernando Alonso y Lance Stroll en el primer corte.
La parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de Singapur de la F1 2026
Fila 1
- 1 - Max Verstappen - Red Bull
- 2 - Charles Leclerc - Ferrari
Fila 2
- 3 - Lewis Hamilton - Ferrari
- 4 - Kimi Antonelli - Mercedes
Fila 3
- 5 - Lando Norris - McLaren
- 6 - Oscar Piastri - McLaren
Fila 4
- 7 - Pierre Gasly - Alpine
- 8 - Liam Lawson - Racing Bulls
Fila 5
- 9 - Arvid Lindblad - Racing Bulls
- 10 - Nico Hülkenberg - Audi
Fila 6
- 11 - Oliver Bearman - Haas
- 12 - Esteban Ocon - Haas
Fila 7
- 13 - Carlos Sainz - Williams
- 14 - Gabriel Bortoleto - Audi
Fila 8
- 15 - Franco Colapinto - Alpine
- 16 - Fernando Alonso - Aston Martin
Fila 9
- 17 - Alexander Albon - Williams
- 18 - Lance Stroll - Aston Martin
Fila 10
- 19 - Sergio Pérez - Cadillac
- 20 - Valtteri Bottas - Cadillac
Fila 11
- 21 - Isack Hadjar - Red Bull
- 22 - George Russell - Mercedes