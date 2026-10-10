La parrilla de salida para la carrera de la F1 2026 en Singapur, ¿dónde arranca Checo Pérez?

Max Verstappen firmó una actuación magistral en las calles de Marina Bay para asegurar la pole position del Gran Premio de Singapur para la carrera del domingo. El piloto neerlandés de Red Bull, quien había ganado la sprint previamente, marcó un tiempo de 1m31.373s en la Q3, suficiente para superar por 0.054s al Ferrari de Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, quien completará la tercera posición de salida tras dominar la Q1 y la Q2.

Los Mercedes sufrieron con Kimi Antonelli en cuarto y George Russell en sexto, pero el británico tendrá que arrancar último por la penalización que arrastra.

La Q1 resultó complicada para Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas eliminados en las últimas plazas, acompañados por el Red Bull de Isack Hadjar tras sufrir fallas mecánicas. En tanto, Aston Martin consumó un fracaso al perder a Fernando Alonso y Lance Stroll en el primer corte.

La parrilla de salida para la carrera del domingo del GP de Singapur de la F1 2026

Fila 1

1 - Max Verstappen - Red Bull

2 - Charles Leclerc - Ferrari

Fila 2

3 - Lewis Hamilton - Ferrari

4 - Kimi Antonelli - Mercedes

Fila 3

5 - Lando Norris - McLaren

6 - Oscar Piastri - McLaren

Fila 4

7 - Pierre Gasly - Alpine

8 - Liam Lawson - Racing Bulls

Fila 5

9 - Arvid Lindblad - Racing Bulls

10 - Nico Hülkenberg - Audi

Fila 6

11 - Oliver Bearman - Haas

12 - Esteban Ocon - Haas

Fila 7

13 - Carlos Sainz - Williams

14 - Gabriel Bortoleto - Audi

Fila 8

15 - Franco Colapinto - Alpine

16 - Fernando Alonso - Aston Martin

Fila 9

17 - Alexander Albon - Williams

18 - Lance Stroll - Aston Martin

Fila 10

19 - Sergio Pérez - Cadillac

20 - Valtteri Bottas - Cadillac

Fila 11