Max Verstappen logra la 'pole' en Singapur; 'Checo' Pérez queda en lugar 20 en la calificación

Max Verstappen venció a los pilotos de Ferrari para quedarse con la ‘pole position’ del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez terminó la calificación en el lugar 20, aunque avanzará un puesto en la parrilla de salida.

En esta ocasión, Lewis Hamilton fue quien impuso las referencias al liderar la Q1 y la Q2 de la sesión de este sábado, la cual inició 30 minutos más tarde respecto al horario original por el retraso de la carrera Sprint.

En la Q3, el piloto de Ferrari registró 1:31.496m. en su primera vuelta lanzada, pero en esta ocasión acabó a 123 milésimas de Verstappen, quien salió a pista de manera anticipada.

Para su última salida a pista, Hamilton fue quien salió antes, pero no mejoró su registro tras sufrir sobreviraje en varias curvas del tercer sector, por lo que Verstappen consiguió su segunda ‘pole position’ consecutiva y la 50 en su trayectoria.

Verstappen, vencedor en la carrera corta de este sábado, buscará su segundo triunfo al hilo en el Mundial, que le podría catapultar en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

Charles Leclerc superó a su coequipero Hamilton en el cierre de la tanda, con lo cual arrancará en segundo puesto, seguido del británico, del líder general Kimi Antonelli y de Lando Norris, quien no recibió sanción por el incidente con Oscar Piastri en la Sprint.

Pese a que sancionará por cambio de unidad de potencia y arrancará al final del grupo, George Russell fue sexto en el resultado, superando a Piastri, a Pierre Gasly, a Liam Lawson y a Arvid Lindblad, en otra jornada productiva para Racing Bulls. Los participantes de la Q3 acabaron en 1.4 segundos de separación.

Nico Hulkenberg volvió a quedar cerca de avanzar a la Q3, pero terminó poco menos de dos décimas por detrás de Gasly. El alemán superó a la dupla de Haas, con Oliver Bearman delante de Esteban Ocon, así como a Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto, quien rozó la pared en su último giro lanzado.

Sergio 'Checo' Pérez abrió su participación en la calificación marcando una vuelta de 1:35.857m, situándose en el lugar 18 tras la primera ronda de intentos.

Pese a que la mejora fue amplia al regresar a pista, con su registro de 1:35.123m., el tapatío acabó a un segundo de Bortoleto, quien fue el último en avanzar desde la Q1. Además, volvió a superar a su coequipero Valtteri Bottas, en esta ocasión de 861 milésimas.

Al quedar en el puesto 20 en el resultado, Pérez avanzará una casilla en la parrilla por la penalización a Russell.

Quienes tampoco avanzaron de la Q1 fueron los dos pilotos de Aston Martin, con Fernando Alonso quedando en el lugar 19, sólo 0.054s. debajo del corte,x y Lance Stroll ocupando el puesto 19. Entre ambos se colocó Alex Albon.

Pese al esfuerzo de sus mecánicos para cambiar de unidad de potencia, Isack Hadjar no participó en la calificación, nuevamente por problemas técnicos y tendrá que salir en el fondo del grupo.

El Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1 comenzará este domingo 11 de octubre a las 6:00 hrs (Tiempo del Centro de México).