Fernando Tatis Jr., la estrella de Grandes Ligas que soñó con ser futbolista

Durante este fin de semana con la celebración de la México City Series 2026, el estadio Alfredo Harp Helú es un organismo vivo que respira diferente cuando Fernando Tatis Jr. pisa el diamante. Desde las gradas bajan voces con acento mexicano que, sin importar la edad, vuelven coro el nombre del pelotero dominicano. Tatis Jr. se convierte en una presencia constante que acompaña cada turno al bat, cada fildeo en el jardín, cada pausa entre innings. En una franquicia que decidió construir su futuro alrededor de su figura cuando le entregó un contrato de 340 millones de dólares, Fernando representa más que producción ofensiva o alcance defensivo. Encierra una manera de entender el juego que conecta con varias generaciones al mismo tiempo. Hay talento para rondar temporadas de 40 cuadrangulares y hay reflejos para sostener jugadas que exigen precisión, ya sea sobre la tierra del infield o en la amplitud de los jardines. El apodo de El Niño encuentra sentido en esa energía para jugar sin conocer la pausa.

El primer juego de la México City Series frente a los Diamondbacks ofreció una escena que ya forma parte de su relación con el país. Padres vino de atrás para imponerse 6-4 y el estadio acompañó cada momento con una intensidad que no se diluyó. Tatis quedó en el centro de esa conversación colectiva, como un punto de encuentro entre espectáculo y cercanía. La gente lo llama, le extiende pelotas, busca una firma como si ese gesto sellara una historia compartida.

Hermano, agradecido, un sentimiento demasiado bonito en verdad recibir tanto. Me sorprende como ellos (afición) han salido apoyando, dando cariño. Es algo muy bonito poder sentir eso”, cuenta a Excélsior.

Fuera del campo, la experiencia se ensancha. La ciudad se abre con sus recorridos, con su comida, con su ritmo. Tatis se mueve en ese entorno con curiosidad, con la disposición de quien quiere entender lo que pisa.

El viernes me fui a restaurantes y después por ahí de una vueltica y de verdad que es muy bonita la ciudad y el ambiente es muy bueno y de verdad que yo me lo disfruto bastante”.

Tatis Jr y su amor por el futbol

En el clubhouse, una camiseta del Club América introduce otra capa en su historia. Antes de consolidarse como una de las figuras de la Major League Baseball, hubo un niño que encontró en el futbol su primer lenguaje deportivo. En República Dominicana, ese camino no ofrecía las mismas posibilidades. El beisbol marcó la ruta profesional y familiar. El futbol quedó como una presencia constante, menos visible, nunca ausente.

Sí, yo jugaba cuando niño, pero en dominicana el futbol no da para comer. La playera me la regalaron hoy. Sé que el América es uno de los equipos más importantes”.

El rastro del amor por el balompié aparece en momentos discretos. En las prácticas de bateo, cuando el tiempo lo permite, la pelota vuelve a sus pies. El control es natural, la coordinación fluye sin esfuerzo aparente. No responde a una exhibición, responde a una memoria que sigue activa. También en la forma de desplazarse por el jardín hay una intuición que remite a ese origen, a esa relación con el espacio que se aprende con un balón.

Tatis es un amante del futbol Redes sociales

Tatis Jr admira a CR7

Las referencias futbolistas que menciona dibujan esa conexión global. No hay un escudo fijo, sí una admiración por quienes sostienen la élite durante años.

He seguido la carrera de Cristiano Ronaldo, Mbappé, esa gente que ha surgido. Yo soy fanático general ahí, no tengo un equipo”.

México refuerza ese cruce de identidades. El país se vuelve cercano también por la historia familiar. Su padre, Fernando Tatis Sr., dirige en Unión Laguna. Las conversaciones entre ambos mantienen ese puente abierto, cotidiano.

Nosotros hablamos todos los días y siempre tocamos ahí, cómo le está yendo a él, cómo le está yendo a mí”.

En el terreno, la exigencia no cambia. Padres ha construido una identidad que insiste en cada juego, que no se desconecta de la pizarra. La remontada ante Arizona forma parte de esa lógica. Tatis la asume como un compromiso compartido.

Siempre estamos ahí en el juego. Tenemos toda la confianza en el mundo ahora mismo y eso es lo más importante”.

Dispuesto a jugar en México

La experiencia mexicana se completa en lo simple. La comida, la gente, el ambiente que se acumula en cada visita. El futuro deja una puerta entreabierta. La posibilidad de jugar en México aparece como una idea que no resulta lejana.

“Posible, posible, muchos años más adelante. He visto el crecimiento de la liga, cómo ha ido subiendo de calidad. Sería bonito formar parte de eso también en el futuro”.

Fernando Tatis Jr. sostiene su historia en esa dualidad. Un pelotero que define el presente y el futuro de su equipo, y un niño que quiso ser futbolista. El balón no desapareció. Permanece en los gestos, en la memoria, en la forma en que entiende el juego.