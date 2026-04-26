Israel Reyes es abucheado en la México City Series tras derrota del América

El diamante del Estadio Alfredo Harp Helú suele ser un territorio ajeno a las tensiones del futbol. El ruido ahí nace del contacto entre bat y pelota, del murmullo que antecede a un lanzamiento, de la pausa que separa cada entrada. Sin embargo, esta vez la grieta llegó desde otro lado. Desde una campo distinta, desde una noche anterior que todavía no terminaba de irse.

Cuando el defensa del América, Israel Reyes apareció para lanzar la primera bola del segundo juego entre Padres y Diamondbacks, el sonido no fue de bienvenida. Fue un coro áspero, extendido, una reacción que no necesitó explicación inmediata. El público ya había tomado postura antes de que el brazo del defensa se moviera.

Israel Reyes no fue bien recibido en el beisbol Mexsport

La noche anterior, el América cayó 1-0 ante Atlasen el Estadio Banorte. Un resultado que mandó al octavo lugar al equipo de Coapa

No importó que el gesto fuera ceremonial. Tampoco que su ejecución fuera correcta. El lanzamiento fue limpio, sin titubeos. Pero para entonces el veredicto ya estaba dictado. El sonido no se corrigió, no se transformó en aplauso. Se sostuvo en un abucheo.

La México City Series ofrece otro tipo de narrativa. En el mismo terreno, Fernando Tatis Jr. y Lourdes Gurriel Jr. aparecieron con camisetas del América, un guiño que conectó con la identidad de buena parte del público.