Christian Ebere fue fundamental en gol de Cruz Azul durante su debut

Entrando de cambio en el minuto 63 del partido ante Toluca, el delantero nigeriano Christian Ebere fue fundamental en el ataque de Cruz Azul, revolucionando y siendo protagonista en el gol que le dio el empate a La Máquina en el Infierno.

Siendo anunciado como el atacante que peleará por la titularidad en el conjunto cementero durante el Clausura 2026 de Liga Mx y Concachampions, Christian Ebere contó con su primera convocatoria en el futbol mexicano para visitar el Nemesio Diez del actual bicampeón del futbol mexicano.

Debido a la titularidad de Mateo Levy, el atacante africano vio los primeros minutos del compromiso desde la banca, sin embargo, los dirigidos por Nicolás Larcamón no contaban con claridad en zona ofensiva y -estando por debajo en el marcador- se fueron al frente, dándole ingreso al proveniente del futbol de Uruguay en el minuto 63.

Mostrando opciones en el eje del ataque, algo sufrido por Cruz Azul en la primera hora del compromiso, Christian Ebere aprovechó su potencia física -y el desconocimiento de los rivales hacia él- para generar peligro en el arco defendido por Hugo González.

A los pocos minutos de su ingreso, Ebere contó con un disparo en el borde del área que fue desviado por el defensor pero que se mantuvo en los linderos de la misma, por lo que un balón a tierra de nadie terminó con un nuevo centro que el nigeriano volvió a estrellar en la zaga rival, sin embargo, estorbó y confundió a los contrincantes para que José Paradela mandara el esférico al fondo de las redes, consiguiendo el empate al minuto 77.

Finalmente, cuando Cruz Azul se marchó al frente, las ideas y el poco espacio brindado por los rivales causó que Ebere no lograra lucir en mayor medida, enviando centros sin un destino claro que terminaron por nulificar completamente a La Máquina; todo quedó empatado en el Estado de México.

Tras su debut, el siguiente partido para Cruz Azul y Christian Ebere podrá ser prácticamente de inmediato, recibiendo a Vancouver FC en el Estadio Olímpico Universitario este próximo jueves 12 de febrero, eliminatoria que está prácticamente sentenciada en favor de La Máquina debido a su triunfo de 0-3 en la ida correspondiente a la Primera Ronda de Concachampions.

