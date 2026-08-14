"Sí, Señor": ¿Cómo va la canción de Raúl Jiménez con Wolverhampton?

Raúl Jiménez anotó en su regreso oficial con Wolverhampton y la historia de amor entre el delantero mexicano y el conjunto que milita en la Championship de Inglaterra renació, celebrando su ingreso al terreno de juego y el tanto que les brindó el empate, coreando “Sí, Señor” y dándole vida a las playeras de la familia del artillero.

Tras su último compromiso con los Wolves, Raúl Jiménez tuvo que esperar tres temporadas para disputar un nuevo compromiso como local en el Molineux, convirtiendo en el 90+2’ y siendo la figura de su equipo, mismo que empató 2-2 frente a Blackburn Rovers y evitó la caída en el que representó su debut dentro de la temporada de la Championship de Inglaterra.

Una vez terminado el partido, Daniela Basso -esposa de Raúl Jiménez- y los familiares del delantero entonaron “Sí Señor”, por lo que aprovecharon para lucir las 5 playeras que contaban con parte de la canción especial para del ‘9’ de Wolverhampton y de la Selección Mexicana.

Así va “Sí, Señor”, canción de Raúl Jiménez en Wolverhampton

Esta es la canción que corea cada ocasión la afición de Wolverhampton en cuanto Raúl Jiménez se hace presente en el Molineux, donde se consagró como el máximo artillero del conjunto en la historia de la Premier League:

Sí señor, give the ball to Raúl and he will score

There's something that Wolves want you to know

The best in the world he comes from Mexico

Our number nine

Play the ball and he'll score everytime

Sí Señor

Give the ball to Raúl and he will score

Traducción de “Sí, Señor”, canción de Raúl Jiménez en Wolverhampton

Hay algo que los Wolves quieren que sepas

El mejor del mundo viene de México

Nuestro número nueve

Juega la pelota y él anotará siempre

¡Sí, Señor!

Pásale el balón a Raúl y él anotará

BFG