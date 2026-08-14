"Sí, Señor": ¿Cómo va la canción de Raúl Jiménez con Wolverhampton?
Raúl Jiménez se re-estrenó con gol en el Wolverhampton y los aficionados hicieron estallar el "Sí, Señor", canción del delantero mexicano en el Molineux
Raúl Jiménez anotó en su regreso oficial con Wolverhampton y la historia de amor entre el delantero mexicano y el conjunto que milita en la Championship de Inglaterra renació, celebrando su ingreso al terreno de juego y el tanto que les brindó el empate, coreando “Sí, Señor” y dándole vida a las playeras de la familia del artillero.
Tras su último compromiso con los Wolves, Raúl Jiménez tuvo que esperar tres temporadas para disputar un nuevo compromiso como local en el Molineux, convirtiendo en el 90+2’ y siendo la figura de su equipo, mismo que empató 2-2 frente a Blackburn Rovers y evitó la caída en el que representó su debut dentro de la temporada de la Championship de Inglaterra.
Una vez terminado el partido, Daniela Basso -esposa de Raúl Jiménez- y los familiares del delantero entonaron “Sí Señor”, por lo que aprovecharon para lucir las 5 playeras que contaban con parte de la canción especial para del ‘9’ de Wolverhampton y de la Selección Mexicana.
Así va “Sí, Señor”, canción de Raúl Jiménez en Wolverhampton
Esta es la canción que corea cada ocasión la afición de Wolverhampton en cuanto Raúl Jiménez se hace presente en el Molineux, donde se consagró como el máximo artillero del conjunto en la historia de la Premier League:
Sí señor, give the ball to Raúl and he will score
There's something that Wolves want you to know
The best in the world he comes from Mexico
Our number nine
Play the ball and he'll score everytime
Sí Señor
Give the ball to Raúl and he will score
Traducción de “Sí, Señor”, canción de Raúl Jiménez en Wolverhampton
Hay algo que los Wolves quieren que sepas
El mejor del mundo viene de México
Nuestro número nueve
Juega la pelota y él anotará siempre
¡Sí, Señor!
Pásale el balón a Raúl y él anotará
BFG