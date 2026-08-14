¿Quién es Martín Sarrafiore?: Refuerzo del Atlante que pasó por Manchester United y el City

Con 29 años, Martín Sarrafiore se convirtió en nuevo futbolista del Atlante para el Apertura 2026 de la Liga MX, intentando reforzar el plantel que Miguel Herrera intentará hacer trascender en este primer semestre que marca su regreso al máximo circuito del futbol mexicano.

Tras un día en el que se ratificó la postura con David Ospina, Atlante se mantuvo en la órbita de los medios de comunicación a menos de 24 horas de reaparecer en la Liga MX, ya que durante la Jornada 4 del Apertura 2026 recibirá al Toluca en la cancha del Estadio Banorte.

En busca de apuntalar al Equipo del Pueblo de cara a este semestre, mismo en el que ya quedaron sin posibilidades de avanzar en la Leagues Cup 2026, Atlante anunció en sus redes sociales a Martín Sarrafiore como el 8º jugador No Formado en México dentro del plantel:

Sarrafiore se desempeña como volante ofensivo y llega procedente de O'Higgins de Chile, club con el que disputó las últimas temporadas y donde se consolidó como una pieza importante del conjunto celeste”.

¿Cuándo pasó Martín Sarrafiore por Manchester United y el City?

En sus inicios, antes de debutar en Primera División, Martín Sarrafiore pasó por las juveniles de diversos equipos, entre ellos el Manchester United y Manchester City, conjuntos en los que no logró mantenerse y regresó a Huracán (Argentina) para vivir su primer acercamiento con el futbol de Primera División:

Cuando era más chico hice unas pruebas en Inglaterra. Después me fui para Argentina y llegué a Huracán, donde estuve cerca de cinco años”.

Atlante representará el séptimo club en la carrera de Martín Sarrafiore, quien vestirá el número 30 en su primer torneo con el Equipo del Pueblo, mismo en el que podría debutar este mismo sábado 15 de agosto en el Estadio Banorte cuando se enfrenten al Toluca durante la Jornada 4 del Apertura 2026.

Estos son los clubes en la carrera del extremo argentino, siendo México el cuarto país en el que contará con experiencia dentro del futbol:

Huracán (Argentina) / 2016-2017.

Internacional (Brasil) / 2018-2020.

Coritiba (Brasil) / 2020-2021.

Vasco Da Gama (Brasil) / 2021-2023.

Independiente (Argentina) / 2023.

O’Higgins (Chile) / 2024-2026.

Atlante (México) / 2026.

BFG