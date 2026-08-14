Cruz Azul arrebata punto histórico al Atlante en la Liga Femenil BBVA

Pese al gol de Ricshya Walker que ilusionó al atlantismo, Liliana Rodríguez apareció sobre el final del compromiso para darle el triunfo a Cruz Azul (3-1) sobre Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, enviando el primer punto como visitante en la historia de la Liga Femenil BBVA para el conjunto azulgrana.

Las acciones en el Estadio Unidad Deportiva Centenario de Morelos arrancaron con el conjunto celeste marchándose por arriba en el marcador luego de aprovechar un centro proveniente desde la banda de la derecha, intento que Daniela Calderón terminó enviando al fondo del arco defendido por Riley Melendez, poniendo el 1-0 al minuto 7.

Pese a que ambos conjuntos contaron con la posibilidad de anotar en el arco rival, Cruz Azul se marchó en ventaja al descanso, desatando que el conjunto dirigido por Nicolás Morales fuera el encargado de enviar una mayor cantidad de modificaciones sobre el meridiano del segundo tiempo.

La reacción por parte del conjunto azulgrana fue inmediata tras los cambios y Ricshya Walker aprovechó el centro proveniente por parte de Karen Becerril desde la banda izquierda e igualar el duelo (1-1 al 66’), mismo que -momentáneamente- representaba su primer punto en calidad de visitante dentro de la historia del Atlante femenil.

La debacle llegó sobre el final del compromiso, con una volea por parte de Liliana Rodríguez imposible para Riley Melendez, anotando el 2-1 (80’) y sentenciando en el 88’, con un tanto de Daniela Calderón para el 3-1 definitivo que deja al Atlante femenil con la intención de su primer punto en campo ajeno.

Atlante regresará a su casa, a la cancha 1 del CAR Atlante, para encarar la Jornada 4 frente a Toluca, mientras que Cruz Azul se mantendrá en el terreno de juego del Centenario en busca de sumar 3 puntos cuando reciban a las Amazonas, siempre favoritas al título de la Liga Femenil BBVA.

BFG