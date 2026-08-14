Guadalajara se pinta de Rojinegro por su bicampeón: 110 años del Atlas

Este sábado 15 de agosto, Atlas cumple 110 años de historia y el bicampeón del futbol mexicano lucirá sus colores en diversos monumentos de Guadalajara, aspecto que el conjunto Rojinegro celebra a través de sus redes sociales.

A horas de que La Academia cumpla sus primeros 110 años de historia, monumentos como La Minerva y Los Arcos de Vallarta, contarán con los colores del conjunto que logró obtener el segundo bicampeonato en la historia de los torneos cortos correspondientes a la Liga MX.

Aficionados de los Zorros se hicieron presentes en redes sociales, compartiendo fotografías en cada uno de estos monumentos, portando los colores con orgullo y manteniendo la esperanza de que un nuevo cetro que llegaría como el cuarto a las vitrinas de los Rojinegros del Atlas.

Así fue como el conjunto Rojinegro presumió en redes sociales los monumentos teñidos con sus colores:

110 años no se celebran todos los días. Hoy y mañana por la noche, algunos de los lugares más emblemáticos de Guadalajara se iluminarán de Rojinegro para celebrar nuestra historia… incluso habrá uno que no está tan acostumbrado a vestir nuestros colores”.

Atlas busca festejar sus 110 años con triunfo

Este sábado 15 de agosto, Atlas recibirá a sus aficionados en la cancha del Estadio Jalisco cuando se midan ante Tigres en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 de Liga MX.

Pese a que -de momento- todo representa ilusión, el compromiso ante los de la Sultana del Norte podría terminar siendo un ‘arma de doble filo’ ya que los felinos deberán resarcir las heridas sufridas en la Leagues Cup al ser eliminados en el Volcán, teniendo en Atlas su presa favorita para enmendar el camino hacia una Liguilla que hoy aún es lejana.

Estos son los detalles para que sigas EN VIVO el partido entre Atlas y Tigres.

Día: sábado 15 de agosto, 2026.

Horario: 21:10 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: Layvtime, IzziGo, Sky+ y Vix.

BFG