¿Se va del Nido? América recibe millonaria oferta de Brasil por Brian Rodríguez

Tras quedar eliminado en los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX a manos de los Pumas de la UNAM el pasado domingo, el América comenzó a planificar de inmediato el siguiente semestre. En medio de la reestructuración del plantel y el análisis de bajas, la directiva azulcrema recibió una propuesta formal que sacudió las oficinas de Coapa. El extremo uruguayo Brian Rodríguez, quien figuró como una pieza fundamental y desequilibrante en el esquema táctico del director técnico André Jardine, despertó un fuerte interés en el balompié sudamericano. Bajo la gran incógnita de ¿se va del Nido?, la afición americanista se mantiene a la expectativa, ya que las Águilas tienen sobre la mesa una oferta proveniente directamente del Cruzeiro de Brasil.

Brian Rodríguez celebrando el gol que le marcó a Toluca. Mexsport

EL MILLONARIO OFRECIMIENTO DEL CRUZEIRO Y LA FIRME POSTURA AZULCREMA

A las instalaciones del conjunto capitalino llegó un ofrecimiento formal y por escrito de parte del histórico club brasileño. La propuesta económica del Cruzeiro ronda los 4 millones de dólares para hacerse con los derechos federativos del talentoso futbolista charrúa. Sin embargo, la directiva del América fijó una postura sumamente clara e inflexible respecto a la salida de uno de sus elementos ofensivos más importantes. Actualmente, la institución dueña de su carta pretende ingresar a sus arcas por lo menos 6 millones de dólares para dejar salir a su jugador en el actual mercado de fichajes.

Brian Rodríguez jugando un partido con América. Mexsport

La diferencia de números entre lo que ofrecen los sudamericanos y lo que espera recibir el equipo de Coapa es amplia. Los rumores sobre una posible venta del 'Rayito' cobraron fuerza en múltiples ocasiones anteriores, pero en esta coyuntura sí existe un documento formal de por medio para negociar. A pesar del interés real, la cantidad de dinero propuesta no se acerca en lo absoluto a las pretensiones financieras que exige el equipo mexicano para soltar a su figura.

EL SUEÑO DE JUGAR EN EUROPA Y EL ESCAPARATE DEL MUNDIAL 2026

Más allá de las negociaciones de escritorio y el tema puramente económico, existe un factor deportivo y personal que resulta crucial para destrabar cualquier operación. Hasta el momento, se conoce de buena fuente que ni el América ni Brian Rodríguez muestran un interés real en aceptar una transferencia hacia otro equipo del futbol sudamericano. El objetivo principal de la directiva y el gran deseo profesional del propio atacante es concretar un salto definitivo hacia el competitivo futbol de Europa.

Brian Rodríguez imitó el festejo de Efraín Juárez. Mexsport

Aunque de momento no llegó ningún acercamiento oficial de algún equipo del Viejo Continente para buscar integrarlo a sus filas, el panorama cambiaría drásticamente muy pronto. En el Nido saben perfectamente que después del Mundial 2026, la cifra de transferencia del jugador se elevaría de manera exponencial, alcanzando un valor de hasta 11 millones de dólares. Esta proyección financiera toma en cuenta que el desequilibrante extremo es considerado fuertemente por el experimentado estratega Marcelo Bielsa para asistir a la justa internacional y defender los colores de la selección de Uruguay.

Por lo pronto, Brian Rodríguez rompió filas con el resto de la plantilla y abandonó la concentración con el equipo tras el doloroso tropiezo del fin de semana frente a su acérrimo rival de la ciudad. El atacante ya inició su periodo de vacaciones y se encuentra a la espera de reportar con el combinado nacional para disputar la máxima justa de selecciones organizada por la FIFA, visualizando un posible futuro brillante y con nuevos retos fuera de Coapa en el horizonte próximo.