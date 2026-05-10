Brian Rodríguez se burló de Pumas a lo Efraín Juárez, pero América fue eliminado

El dramatismo del Clásico Capitalino entregó una de las postales más virales y controvertidas de toda la Liguilla. La cancha del Estadio Olímpico Universitario fue el escenario de una batalla épica donde las pasiones se desbordaron por completo. En medio de la desesperación por conseguir el pase a la siguiente ronda, el atacante uruguayo Brian Rodríguez perdió la cabeza y protagonizó una escena que encendió la furia de la afición auriazul, un festejo que horas más tarde se convirtió en la burla nacional tras consumarse la dolorosa eliminación del América a manos de los Pumas de la UNAM.

Brian Rodríguez a punto de enviar un centro. Mexsport

El ambiente en el sur de la capital mexicana ardía en intensidad. La escuadra azulcrema remaba contracorriente buscando la hazaña en patio ajeno. La ilusión de la remontada tocó su punto más alto cuando cayó la anotación que igualó el marcador global, momento exacto en el que la sangre caliente del charrúa le jugó una mala pasada frente a las cámaras de transmisión y la tribuna rival.

EL POLÉMICO GESTO A LO EFRAÍN JUÁREZ EN CIUDAD UNIVERSITARIA

La locura se desató tras el vital gol de Alejandro Zendejas. El extremo sudamericano no contuvo la adrenalina y decidió celebrar de una manera sumamente provocativa. Mirando fijamente hacia la cabecera donde se concentraba la porra local, Brian Rodríguez replicó la famosa seña de "aquí sí hay huev...", un gesto que cobró enorme popularidad recientemente gracias al técnico mexicano Efraín Juárez. Esta controversial actitud cruzó rápidamente la línea de la cancha y explotó en las plataformas digitales.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Miles de usuarios en internet reprobaron la falta de tacto del jugador americanista, sobre todo porque el partido aún no concluía y la escuadra de Coapa todavía necesitaba forzosamente marcar un gol más para arrebatarle el boleto a los universitarios. La arrogancia mostrada en ese instante clave del duelo le inyectó un morbo tremendo a la recta final del compromiso, dejando la mesa servida para un desenlace digno de una película de suspenso.

DEL SUEÑO DE LA REMONTADA AL DRAMA DEL PENAL FALLADO

Parecía que el impulso psicológico favorecía totalmente al conjunto visitante. El futbol caprichoso le otorgó a las Águilas la oportunidad dorada de sellar la obra y silenciar el recinto universitario mediante una pena máxima en los suspiros finales del cotejo. El capitán Henry Martín tomó el esférico con la enorme responsabilidad de amarrar la clasificación, pero la presión resultó asfixiante. El delantero yucateco erró su disparo desde los once pasos, estrellando la redonda en el metal y esfumando cualquier esperanza azulcrema.

André Jardine abrazando a Brian Rodríguez. Mexsport

El silbatazo final decretó la tragedia americanista. El gesto soberbio de Rodríguez envejeció terriblemente mal, convirtiéndose en el blanco perfecto para las burlas cibernéticas. Los Pumas resistieron los estoicos embates con el corazón por delante y aseguraron su lugar en las Semifinales del torneo, instancia donde ahora se medirán frente al Pachuca. Mientras los felinos celebraban bajo el cobijo de su gente, el charrúa y el resto del plantel visitante emprendieron el triste camino hacia los vestidores, demostrando que en las liguillas, festejar antes de tiempo se paga muy caro.