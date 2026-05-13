‘Memo’ Martínez no se achica ante Santi Gimenez y Raúl Jiménez

Competirles a los delanteros que militan en Europa, a Santiago Gimenez y Raúl Jiménez, eleva la presión en la carrera por un lugar en el Mundial 2026. Aunque contemplado en la lista preliminar, Guillermo Martínez visualiza su competencia interna como una “velita prendida”.

“Creo que no es ganarle el puesto a nadie, es por beneficio de México, estamos tan metidos que no importa quién vaya a jugar, el chiste es llevar a México a lo más alto”, dijo el delantero previo al entrenamiento de la Selección Mexicana.

El jugador de los Pumas aseguró que su compromiso es con el grupo y ayudar en realizar una histórica actuación en la Copa del Mundo 2026.

“Se ha formado una gran familia, un ambiente donde queremos trascender, se ve reflejado partido a partido, porque para nosotros lo importante es eso, hacer el mejor mundial en la historia de México, preparándonos de la mejor manera, son de suma exigencia”.

'Memo' Martínez destacó lo meticuloso que es Javier 'El Vasco' Aguirre Mexsport

También resaltó la intensidad del seleccionador Javier Aguirre en la concentración larga rumbo a los amistosos contra Ghana, Australia y Serbia.

“Javier prepara todas las fases, trata de llevarlo todo meticulosamente, demandan demasiada perfección, está súper bien, el hecho de la competencia es agradecer, porque eso te incentiva a elevar tu nivel, es cierto, hay grandes delanteros, creo que estoy contento de estar con ellos”.

El ‘Memote’ arribó a la concentración del CAR con una motivación especial hace una semana. El saberse en el radar de Aguirre lo tuvo al borde de las lágrimas.

“Fue algo muy sorpresivo, por todo lo vivido, no por el resultado, lo dije, siempre he tenido una velita prendida, una esperanza de poder estar, me aferré a ella, en exigencia y todo, todo eso fue lo que me ayudó. Hubo momentos difíciles, tuve que soportar, nada está hecho. Debo trabajar, si Javier tuvo la confianza, hay que redituarla con entrega total y al servicio de la Selección.

“Lo viví con mi familia, me hicieron la llamada, algo sorpresivo. ‘¿Qué pasó?’, dije, cuando me dijeron de la lista, creo que me salieron las lágrimas, no soy mucho de llorar, pero eso fue de felicidad por todo lo que uno entrega, deja y sacrifica por estar aquí, ese llamado fue como un abrazo, me llenó el alma con mi esposa y mis niñas que no entendían en un principio.

Sobre las críticas por sus reapariciones con la Selección Mexicana, el goleador de los Pumas replicó que “fue muy cuestionado mi llamado, pero creo que en mí nunca hubo duda, tengo un gran equipo de apoyo, mi familia. Lo que más me importa es dejarlo todo en la cancha sin esperar ese reconocimiento hacia mí”.

En esas críticas, Mekmo Martínez también apuntó al enojo de los aficionados durante el proceso mundialista, aunque apuesta por el apoyo incondicional durante la justa de la FIFA a partir del 11 de junio, cuando México y Sudáfrica hagan los honores en el Estadio Banorte.

“De la afición, estamos claros de que la gente es exigente y fiel, así es el mexicano, nosotros estamos preparados y sabemos que la afición va a estar con nosotros, algo muy lindo, ustedes (medios) también tienen parte, todos vamos hacia el mismo camino, nadie quiere que nos vaya mal, juntos lo podemos hacer”.