Liga MX confirma horarios de Semifinales del Clausura 2026; así se jugarán los partidos

La Liga MX dio a conocer de manera oficial los horarios de las Semifinales del Clausura 2026, instancia en la que Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul pelearán por su boleto a la Gran Final del futbol mexicano.

Con la Liguilla entrando en su fase más intensa, las series prometen duelos de alto voltaje, estadios llenos y eliminatorias que podrían definirse por detalles.

Horarios oficiales de las semifinales de la Liga MX Liga MX

Pumas vs Pachuca:

La primera llave enfrentará a Pumas y Pachuca en una serie que promete intensidad desde el primer minuto.

El partido de ida se disputará el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos buscarán hacer valer su localía para tomar ventaja en la eliminatoria.

La vuelta será el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, escenario en el que los universitarios intentarán cerrar la serie con el respaldo de su afición.

Chivas vs Cruz Azul:

En la otra llave, Chivas y Cruz Azul protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de la Liguilla.

El duelo de ida se jugará el miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, donde el Rebaño Sagrado buscará imponer condiciones en casa.

La vuelta está programada para el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Jalisco, inmueble que se espera registre una gran entrada para definir al segundo finalista del torneo.

Solo quedan cuatro equipos en la disputa por el título Liga MX

Con los horarios ya confirmados, la Liga MX entra en su etapa decisiva del torneo. Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul mantienen vivo el sueño del título en unas Semifinales que prometen emoción, intensidad y futbol de alto nivel en cada minuto.