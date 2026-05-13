"Es un ícono": Jugadores de la Selección Mexicana se rinden ante la jerarquía de Memo Ochoa

La jerarquía de Guillermo Ochoa se respeta ciegamente dentro de la Selección Mexicana. Ya sea titular o no, el convertirse en seis veces mundialista inspira al resto de mexicanos concentrados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). No hay cuestionamientos ni críticas por los altibajos del portero tras su retorno a Europa.

“Sí, Memo es un ícono para todos, para mí es una figura, porque crecí viéndolo con la Selección”, dijo el mediocampista Erik Lira sobre el portero del Limassol de Chipre.

Guillermo Ochoa junto al 'Tala' Rangel. Mexsport

UN REFERENTE HISTÓRICO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

El jugador de 26 años, con paso por Pumas y actualmente en el Cruz Azul, dejó a un lado la rivalidad que provocan los colores en la Liga MX.

“Verlo es un privilegio, un honor, lo vivirá de manera diferente (el Mundial), es su último Mundial, me imagino que es como un niño, es un honor compartir vestidor y cancha”, se rindió el contención.

Guillermo Ochoa en un calentamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Por su parte, el delantero Guillermo Martínez se refirió al meta de 40 años como un top mundial.

“Es algo grandioso compartir con Memo Ochoa la concentración, se siente la vibra, simplemente es una persona de admiración, no me voy lejos, lo admira todo el país, no es fácil lo que consigue”.

ADMIRACIÓN TOTAL EN EL CAMINO AL MUNDIAL 2026

Incluso el atacante de los Pumas admitió su deseo por construir una longeva y reconocida trayectoria como el portero surgido del América.

Guillermo Ochoa llegando al Estadio Banorte. Mexsport

“Primeramente Dios estar con él, para saber lo que se tiene que hacer para tener esos estándares, él es top mundial, alguien de su jerarquía es positivo para el equipo, le podemos aprender mucho”, reflexionó.

Guillermo Ochoa, quien aparece en la lista preliminar del Mundial 2026, se unió este lunes a la concentración de la Selección Mexicana; en el CAR trabaja junto a los guardametas Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Óscar García.